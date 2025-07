Encephalartos laurentianus, conosciuta anche come Kwango Giant Cycad o malele, è la più imponente tra le cicadee del suo genere, originaria dell'Angola settentrionale e dell’est della Repubblica Democratica del Congo (Alamy). Con foglie che superano i 6 m di lunghezza e fusti che possono raggiungere i 15 m, questa pianta affascina con un aspetto primordiale e scultoreo (junglemusic.net).



Caratteristiche principali

Dimensioni impressionanti: foglie lunghe 4–7 m, fusto spesso fino a 1 m e ramificazione laterale .

Crescita rapida tra le cicadee, con multipli getti di foglie all'anno (Junglemusic.com).

Habitat naturale: foreste gallery, pendii caldi e umidi lungo il fiume Kwango a 450–550 m di altitudine.



Condizioni di coltivazione

Luminosità: preferisce luce filtrata o mezz’ombra; al sole pieno può bruciare in ambienti molto secchi .

Terreno: ben drenato, sabbioso o misto, con buon contenuto organico .

Clima: ideale tra 18 °C e 28 °C; zona USDA 10–12, tollera brevi cali fino a 5 °C (myplantin.com).

Irrigazione e nutrienti: terriccio leggermente umido, evitandone il ristagno; concimazione equilibrata in primavera/estate .



Manutenzione e sviluppo

Spazio: necessita di ampio spazio, sia in giardino che in vaso, vista la struttura imponente e succulenta.

Potatura: limitata a rimuovere foglie danneggiate per mantenere un’estetica ordinata (Botanical Archive).

Protezione invernale: se coltivata in vaso in aree con gelate, va spostata o protetta.



Valore ornamentale e utilizzi

Con il suo portamento preistorico, Encephalartos laurentianus diventa il punto focale di giardini botanici, spazi tropicali o composizioni di design. È perfetta per chi ama le piante monumentali e vuole creare ambienti scenografici e suggestivi.



