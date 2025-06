Poeta e romanziere svedese, Verner von Heidenstam celebrò la storia nazionale, la bellezza della natura e l’individualismo eroico, con una prosa ispirata e solenne.

Verner von Heidenstam fu insignito del Premio Nobel per la Letteratura nel 1916 “in riconoscimento del suo significato come rappresentante della nuova era nella letteratura svedese”. Esponente del movimento neoromantico, Heidenstam si pose in contrasto con il naturalismo dominante alla fine dell’Ottocento, preferendo un ritorno all’ideale, al mito e al culto dell’eroe. I suoi versi e romanzi sono carichi di patriottismo, spiritualità e passione per il paesaggio e la tradizione nordica. Tra le sue opere principali si ricordano Karolinerna (I Carolini), che rievoca le glorie e i dolori dell’epopea guerriera svedese, e Hans Alienus, poema in prosa sulla ricerca del significato dell’esistenza. Con uno stile ricco ed evocativo, Heidenstam contribuì a rinnovare l’identità culturale svedese, esaltando il legame tra individuo, storia e natura.