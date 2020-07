Si svolgerà a Lercara Friddi presso la Biblioteca Comunale “Giuseppe Mavaro”, in Corso Giulio Sartorio 56, nella giornata del 25 luglio 2020, dalle 16.00 alle 19.00, un workshop dal titolo: “Europe on the Road: Ripartiamo dal basso”.

L’evento, organizzato dal Think Tank weStart, gruppo di professionisti siciliani, è inserito in tour di incontri, in programma fino alla fine di luglio, in diversi comuni della Città Metropolitana di Palermo. L’obiettivo di tali incontri è quello di coinvolgere le pubbliche amministrazioni, delle città sedi di svolgimento dei workshop, le aziende locali e tutti quei portatori di interessi economici che rendono il territorio performante ed attrattivo, dal punto di vista turistico, in modo da progettare ed attuare una serie di azioni concrete per rilanciare l’economia siciliana, duramente colpita dall’attuale pandemia da Covid-19.

A porgere i saluti istituzionali sarà il Sindaco di Lercara Friddi Luciano Marino, che ha accolto con grande entusiasmo, l’iniziativa del laboratorio di idee weStart.

In rappresentanza di weStart, interverrà nel workshop, il fondatore: Manfredi Mercadante, che ne descriverà la Mission e illustrerà le tematiche generali del convegno che vertono principalmente sullo studio delle Misure Economiche più agevolate per gli enti pubblici (contratti di sviluppo e di rete).

Altri interventi saranno forniti da Tommaso Di Matteo, Amministratore Delegato di CPW Italia – Business Consulting Innovation, società di consulenza alle imprese, che descriverà le modalità di gestione della cooperazione e dell’innovazione nel tessuto economico.

L’Ing. Piero Tuzzo, Director di StSicily.it, affronterà temi riguardanti l’internazionalizzazione di imprese, la formazione ed il turismo in era post-covid19.

L’Ing. Antonio Volpe, CEO di Powersint S.r.l.s., fornirà, infine, delucidazioni in materia di digitalizzazione nei servizi erogati da PA e PMI.

weStart (weSicilian Talents A Real Transformation)