Nel libro dell'Apocalisse è riportato uno dei passaggi più misteriosi della Bibbia. Nel capitolo 13, infatti, si legge di una bestia che sale dal mare e che molti hanno cercato di identificare, avventurandosi nelle ipotesi più bizzarre. L'esegesi cattolica pure ha analizzato questa visione avuta da San Giovanni mentre si trovava in esilio sull'isola di Patmos, dandone una spiegazione più razionale e in sintonia con il contesto storico di allora.

Ma cosa dice il capitolo 13 dell'Apocalisse? Dice questo: “Vidi salire dal mare una bestia che aveva dieci corna e sette teste, sulle corna dieci diademi e su ciascuna testa un titolo blasfemo. La bestia che io vidi era simile a una pantera, con le zampe come quelle di un orso e la bocca come quella di un leone. Il drago le diede la sua forza, il suo trono e la sua potestà grande. Una delle sue teste sembrò colpita a morte, ma la sua piaga mortale fu guarita. Allora la terra intera presa d'ammirazione, andò dietro alla bestia e gli uomini adorarono il drago perché aveva dato il potere alla bestia e adorarono la bestia dicendo: 'Chi è simile alla bestia e chi può combattere con essa?'. Alla bestia fu data una bocca per proferire parole d'orgoglio e bestemmie, con il potere di agire per quarantadue mesi. Essa aprì la bocca per proferire bestemmie contro Dio, per bestemmiare il suo nome e la sua dimora, contro tutti quelli che abitano in cielo. Le fu permesso di far guerra contro i santi e di vincerli; le fu dato potere sopra ogni stirpe, popolo, lingua e regni”.

La bestia sale dal mare, cioè sale dall'umanità tumultuosa (Ap 17, 15). Racchiude in sé le fattezze di tre animali: la pantera, l'orso e il leone. Per capire perché avesse queste sembianze, bisogna rifarsi a un sogno che ebbe il profeta Daniele che vide salire dal mare quattro bestie: una simile a un leone, una simile a un leopardo, una simile a un orso e una quarta bestia terribile e molto forte. Le prime tre bestie viste da Daniele-stando all'esegesi cattolica-erano l'impero babilonese, l'impero medio-persiano e l'impero greco di Alessandro Magno. La quarta bestia, invece, la più forte di tutte, era l'impero romano (Daniele: 7-1-28). La bestia vista da Giovanni, quindi, era l'antica Roma la quale aveva le sembianze delle prime tre bestie perché Roma, nel suo vasto impero che si estendeva per tutta l'Europa, parte dell'Asia occidentale e dell'Africa settentrionale, aveva assorbito pure gli ex imperi di Babilonia, Persia e Grecia. A questa bestia il drago, cioè il Demonio, aveva delegato la sua autorità sul mondo, lo stesso che lui aveva offerto a Gesù durante le tentazioni del deserto.

Ma cosa sono le sette teste e le dieci corna? Lo spiega lo stesso angelo a Giovanni nel capitolo 17 dell'Apocalisse: “Le sette teste sono sette re. I primi cinque sono caduti, ne resta uno ancora in vita, l'altro non è ancora venuto e quando sarà venuto, dovrà rimanere per poco. Quanto alla bestia che era e non è più, è a un tempo l'ottavo re e uno dei sette, ma va in perdizione”.

I sette re di Roma non devono essere intesi in senso letterale ma in senso simbolico e rappresentano sette imperi che hanno dominato Roma nel corso della storia. Il numero sette, infatti, nella simbologia biblica è sinonimo di completezza. Gli storici hanno diviso la storia di Roma in sette imperi che partirono dalla sua fondazione (753 A.C) e terminano alla sua fine (476 D.C.). Questi sette imperi furono:

- Impero latino-sabino (753-617 A.C)

- Impero dei Tarquini (617-509 A.C.)

- Impero alto-repubblicano (509- 367 A.C.)

- Impero medio-repubblicano (367-133 A.C.)

- Impero tardo-repubblicano (133-27 A.C.)

- Impero alto-imperiale (27 A.C- 180 D.C.)

- Impero tardo-imperiale (180 D.C. al 476 D.C.)

Le sette teste della bestia, quindi, rappresenterebbero i sette imperi o forme di governo che hanno dominato Roma nel corso della sua esistenza. Come dice l'angelo a Giovanni, i primi cinque imperi erano passati, uno era attivo all'epoca in cui Giovanni ricevette l'Apocalisse (98 D.C.), mentre il settimo impero non era ancora venuto ma sarebbe durato poco, non in termini temporali, perché durò dal 180 al 476 D.C, ma in termini di potere, perché in quel periodo le invasioni barbariche erano già iniziate e avevano indebolito la forza di Roma. Tant'è vero che l'angelo disse che la bestia sarebbe andata in perdizione a causa della settima testa, sconfitta dai barbari. I dieci diademi rappresentavano la regalità romana e il titolo blasfemo sulla testa della bestia era da ricondursi al fatto che Roma era venerata come una divinità.

L'angelo poi continua parlando delle dieci corna della bestia: "Le dieci corna che hai viste sono dieci re, i quali non hanno ancora ricevuto un regno, ma riceveranno potere regale, per un'ora soltanto insieme con la bestia. Questi hanno un unico intento: consegnare la loro forza e il loro potere alla bestia. Essi combatteranno contro l'Agnello, ma l'Agnello li vincerà, perché è il Signore dei signori e il Re dei re e quelli con lui sono i chiamati, gli eletti e i fedeli”.

Il numero dieci nella Bibbia pure è sinonimo di completezza e simboleggia i re che dominarono Roma per "un'ora soltanto", perché ogni imperatore non governava a lungo rispetto alla storia millenaria di Roma, e avevano un solo pensiero: far grande Roma e combattere il cristianesimo, prima crocifiggendo Gesù Cristo e poi perseguiteranno i suoi fedeli. Ma non prevalsero perché Roma finì male e cristiani riuscirono a sopravvivere ai loro attacchi.

Tuttavia, come scrive San Giovanni, “una delle sue teste sembrò colpita a morte, ma la sua piaga mortale fu guarita”. Cosa vuol dire? Ebbene, la storia narra che dall'83 A.C fino al 27 A.C Roma andò incontro a delle sanguinose guerre civili che minarono il suo stesso impero. Ma quelle guerre finirono e Roma da allora conobbe una fase di prosperità come non si era mai visto prima.

Ecco perché Giovanni dice: “Allora la terra intera presa d'ammirazione, andò dietro alla bestia e gli uomini adorarono il drago perché aveva dato il potere alla bestia e adorarono la bestia dicendo: 'Chi è simile alla bestia e chi può combattere con essa?'”. Inoltre, continua San Giovanni “Alla bestia fu data una bocca per proferire parole d'orgoglio e bestemmie, con il potere di agire per quarantadue mesi. Essa aprì la bocca per proferire bestemmie contro Dio, per bestemmiare il suo nome e la sua dimora, contro tutti quelli che abitano in cielo. Le fu permesso di far guerra contro i santi e di vincerli; le fu dato potere sopra ogni stirpe, popolo, lingua e nazione".

I quarantadue mesi di vita della bestia non devono essere presi in senso letterale, ma simbolico. Coincidono con 3 anni e mezzo, cioè con il tempo in cui Gesù Cristo compì la sua missione terrena. Questo vuol dire che la bestia avrebbe perseguitato i cristiani fino alla fine del suo impero. Roma era una città orgogliosa, si esaltava come città degli dèi pagani e considerava gli imperatori romani delle divinità, così facendo bestemmiava contro Dio e contro il cielo.

Non solo, ma le fu concesso di far guerra ai santi e di vincerli. La storia racconta che dal 64 fino al 313 D.C. gli imperatori romani lanciarono numerose ondate di persecuzione contro i cristiani, riuscendo quasi ad annientarli tra prigionie, torture, deportazioni, stragi. Molti di loro finirono sbranati dai leoni. I morti furono tantissimi, si parla di migliaia di vittime, sebbene il numero reale sia difficile da calcolare. Quelle persecuzioni terminarono solo nel 313, con Costantino che diede libertà di culto ai cristiani.

Si noti che alla bestia fu “concesso” di perseguitare i cristiani. Dio diede all'impero romano la facoltà di perseguitare i cristiani per mettere alla prova la loro fede, proprio come aveva preannunciato Gesù nel discorso escatologico: “Allora vi consegneranno ai supplizi e vi uccideranno, e sarete odiati da tutti i popoli a causa del mio nome. Molti ne resteranno scandalizzati, ed essi si tradiranno e odieranno a vicenda. Ma chi persevererà sino alla fine (dalle persecuzioni romane) sarà salvato”.

Giovanni conclude dicendo che alla bestia “fu dato potere sopra ogni stirpe, popolo, lingua e regni”. Nella sua massima espansione, l'Impero si estendeva, in tutto o in parte, sui territori degli odierni Stati di: Portogallo, Spagna, Andorra, Francia, Monaco, Belgio, Paesi Bassi Regno Unito, Irlanda Lussemburgo, Germania Svizzera, Austria, Liechtenstein, Ungheria, Italia, Vaticano, San Marino, Malta, Slovenia, Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Serbia, Montenegro, Kosovo, Albania, Macedonia del Nord, Grecia, Bulgaria, Romania, Moldavia, Ucraina Turchia, Russia, Cipro, Siria, Libano, Iraq, Armenia, Georgia, Iran, Azerbaigian, Israele, Giordania, Palestina, Egitto, Sudan Libia, Tunisia, Algeria, Marocco e Arabia Saudita. In totale, 53 dei 196 Stati riconosciuti nel mondo, più di ogni altro impero del mondo antico. Si espandeva su Europa, Africa e Asia. Praticamente tutto il mondo conosciuto di allora.

Inoltre, la bestia aveva un nome. E questo nome era "un numero d'uomo: 666" (Apocalisse 17, 18). Il numero 6 nella Bibbia è sinonimo di imperfezione, perché inferiore al 7. Il 6 moltiplicato per 3 elevava l'imperfezione alla massima potenza perché la bestia non aveva nessuna firma divina, ma solo umana. E come tutte le realtà umane era destinata a finire, come infatti fu per Roma.