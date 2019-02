23 febbraio, Pan-Pot protagonisti al Bolgia di Bergamo

Sabato 23 febbraio 2019 al Bolgia di Bergamo ci sono Tassilo Ippenberger e Thomas Benedix, ovvero i Pan-Pot. Sono uno dei dj duo più amati dagli appassionati di ritmo ed il loro sound scatenato è perfetto per far muovere a tempo uno dei club simbolo della scena italiana e non solo.

I Pan-Pot spesso fanno ballare club e festival di riferimento come Time Warp, Space - Miami e Amnesia - Ibiza. Subito prima del dj set al Bolgia sono sul palco del Kompakt di Gand in Belgio e pure allo Shelter di Amsterdam, mentre tra fine febbraio e fine marzo si spostano tra USA, Germania, Francia (...). La loro carriera è decollata nell'ormai lontano 2007, quando "Pan-O-Rama", il loro album di debutto, uscì su Mobilee records, la label di Anja Schenider.



