StSicily, società che si occupa di Consulenza per lo Sviluppo di Business, internazionalizzazione e formazione, comunica il prossimo avvio, previsto per il mese di maggio in Sicilia, dei Summer Camps: attività di stage, rivolti a giovani provenienti da tutto il mondo e consulenza per le aziende.

I percorsi formativi di StSicily, denominati con il marchio registrato: Internship Camp, sono progettati per coinvolgere un numero limitato di studenti, provenienti da vari paesi stranieri, interessati a una prima esperienza di sviluppo personale e professionale. Gli allievi lavorando sotto la supervisione di tutor esperti accresceranno le loro competenze, arricchendo così concretamente il proprio curriculum. Le attività pratiche in azienda si focalizzano su: sviluppo del business, marketing operativo, e commercio internazionale. StSicily, seleziona con cura studenti, scuole partner e aziende. Le posizioni sono disponibili per gli studenti che vogliono sviluppare la propria carriera nei settori descritti, svolgendo attività pratiche in un ambiente altamente professionale, concentrandosi principalmente su studenti di Istituti Tecnici Superiori e Business School.

StSicily può vantare di essere aderente a Sicindustria, associazione degli industriali della regione Sicilia, che rappresenta il cuore pulsante dell’impresa sul territorio, inteso come centro di sviluppo, di confronto, e di crescita.

“Il nome StSicily raccoglie in se, tre significati diversi: Service Trade, Stage in Sicily, Social Tourism in Sicily, evidenziando così le tre anime dell’azienda che sono: Consulenza, Formazione e Turismo” - dichiara l’ing. Piero Tuzzo, direttore e co-fondatore di StSicily. “In pratica, il progetto Internship Camp consiste nel l’accogliere in Sicilia, studenti provenienti da tutto il mondo, per formarli, in modo da potere essere inseriti presso aziende, e potere sviluppare assieme a noi delle soluzioni che permettano alle stesse aziende di internazionalizzare il proprio business” - Conclude Piero Tuzzo.

L’attività di StSicily, quindi agisce lungo tre assi principali: da un lato si promuove, rivolgendosi a giovani studenti, il “World Wide Identity”, cioè un concetto di identità globale, dall’altro lato si aiutano le aziende di un determinato territorio, ad internazionalizzare i propri mercati di riferimento, ed infine si promuove lo stesso territorio, in ambito turistico.

Il processo operato da StSicily si sviluppa con il supporto fornito da due team: un gruppo di ragazzi che si occupano praticamente di fare delle partnership con università straniere, un altro gruppo, invece che si occupa di sviluppare collaborazioni con delle aziende. I ragazzi vengono in Sicilia, per un periodo di due o tre mesi; l’offerta formativa prevede due tipi di Camp, uno invernale che inizia a gennaio e termina ad aprile, ed uno estivo che inizia a maggio, per concludersi solitamente verso i mesi di luglio o agosto, che a volte si prolunga, però, fino a settembre oppure fino ad ottobre.

I ragazzi vengono inseriti in aziende da StSicily, e sotto la sua guida, le aiutano a “creare” un ambiente internazionale, poiché studenti provenienti da determinate nazioni provvederanno a suggerire e fornire, all’azienda ospitante, dei contatti utili con il paese di origine, potenzialmente interessati a rapporti commerciali. L’opportunità offerta ai ragazzi, quindi, consiste nel fare da “ponte”, tra culture diverse; nel contempo, si offre alle aziende di operare in sinergia con altre realtà imprenditoriali in ambito internazionale.

I campi estivi proposti da StSicily, si svolgeranno oltre che in Sicilia, anche in Toscana, nella zona di Pisa, e a Monaco di Baviera in Germania. StSicily è alla ricerca continua sia di Aziende interessate a sviluppare il business di giovani sia italiani, sia stranieri, interessati a fare esperienze formative uniche, in un ambiente stimolante per la loro crescita professionale, potendo così ampliare il proprio bagaglio di competenze, grazie ad una formula innovativa vincente, che ha riscosso un buon successo, in termini di adesioni, che ha registrato centinaia di iscrizioni nel 2020, nonostante la pandemia da Covid-19.

Per richiedere informazioni o per iscriversi ai prossimi summer camp di StSicily, è possibile visionare il sito web: https://stsicily.it/, oppure contattare la società inviando un’E-Mail a [email protected] o telefonando al numero: +39 347 3836779.

Per partecipare agli Internship Camp non sono richiesti titoli di studio o competenze specifiche, è sufficiente essere interessati a sviluppare skills negli ambiti del Digital Marketing, Commerciale, Comunicazione, Relazioni Internazionali.

StSicily