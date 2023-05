Una gran bella idea è chiudere il weekend ascoltando e ballando ottima musica in un luogo con un panorama unico, conosciuto anche la qualità dei cocktail e dei piatti proposti. Ed è proprio quel che succede domenica 28 maggio al Fam di Desenzano, dalle 17, quando in console arriva Paola Peroni. Aperitivo, cena e dopocena hanno un sound davvero speciale. In realtà va in scena un vero e proprio Studio Più Party, una festa legata a un'emittente che da sempre rappresenta la musica dance ed il divertimento.



Paola Peroni, bresciana (nella foto) è una tra le dj producer più stimate della scena dance internazionale. Tra le molte, moltissime, produzioni va citata la hit Bacon Popper - "Free", uscita nel 1998 (120.000 copie vendute solo in Francia) e tanti altri successi sfornati sui Media Records. Nel 1991 era già al mixer della discoteca Genux, dove diventa resident dj con lo pseudonimo di DJ Groovy. Da allora la sua carriera è in continua crescita. Tra mille diverse esperienze, va citata la collaborazione con Zucchero, di cui Paola Peroni ha aperto diversi concerti. Inoltre gestisce da tempo la sua label musicale Intercool Digital. www.paolaperoni.it



Cosa si mangia e cosa si beve al Fam - Desenzano (BS)?



Lounge e cocktail bar all'altezza della aspettative dei più esperti, meeting point, beach club e ovviamente ristorante aperto a pranzo e a cena, Fam - Desenzano (BS) ha un menu che punta su crudi di mare, primi di pesce e carne, pesce fresco e carni alla griglia d'eccellenza. Gli appassionati di vino scelgono dalla ricchissima carta curata da Luis Hajrullai, con tante proposte anche al bicchiere.



La filosofia di Fam: family lifestyle

Nello "slang" americano, Fam sta per famiglia, non solo come nucleo vero e proprio, ma indica un gruppo di amici legati tra loro da una stessa passione comune.Il calore dei fratelli Guidetti, che insieme gestiscono il locale, si rispecchia proprio in questo termine che oltre a rimandare all'affiatamento della loro famiglia numerosa. Fam abbraccia gli ospiti facendoli sentire parte di quello che, più che un progetto imprenditoriale, è un vero e proprio stile di vita.





Fam - Desenzano (BS)

https://famlifestyle.it/ https://www.instagram.com/fam.lifestyle

+39 030 9120281 Via Zamboni, 5 25015

Desenzano del Garda (BS)