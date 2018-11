Barbariccia Ice Party al Castello degli Angeli di Carobbio

Chi tra Bergamo e Garda ha voglia di rilassarsi, mangiare e poi ballare con stile può seguire gli eventi organizzati dallo staff DV Connection. Le location sono tante, tutte particolari, per cui chi lo desidera può ogni sera o quasi cambiare spazio, ma continuare a divertirsi in un ambiente curato in ogni singolo dettaglio. Tra gli eventi più amati c'è senz'altro Barbariccia, pool party estivo che fa rilassare con stile.

Chi ha creato Barbariccia non poteva certo far aspettare la prossima estate per far trascorrere ai suoi ospiti una serata a cinque stelle... per cui ha pensato alla soluzione più consona: un Winter Ice Party deluxe al Castello degli Angeli di Carobbio (BG). La data da segnare in agenda è venerdì 9 novembre 2018, l'evento inizia alle 19 e termina alle 24. E' un party a tema Snowland, ovvero una festa tra amici da vivere tra il candido bianco della neve, immersi tra luci calde e sorrisi in un atmosfera unica, per vivere un concetto di Christmas Village decisamente fuori dagli schemi.

Dalle 19, va in scena l'aperitivo invernale di Barbariccia, una selezione estremamente accurata di piatti caldi per coccolarti come a casa. La macchina del tempo lancia nel futuro, spartiti dal sapore antico, con la live musica della Jazz Lag Band (in collaborazione con Justinmusic), per lasciarsi coinvolgere da avvolgenti note retrò. Sul palco va Valeria Bonfanti, la ballerina swing fattasi conoscere con Italia's Got Talent, più tardi dj set con

ritmi incalzanti e beat incandescenti. Tutto qui? Senz'altro no: all'American Bar vanno in scena intriganti cocktail artigianali ed il Christmas Village prende vita con Luxury Gifts, regali particolari che si fanno ricordare.

Dress Code White, ingresso 30 euro (Ice Party con Live Performance & DJ set Aperitivo, Consumazione e tante Sorprese personalizzate). L'evento, organizzato da DV Connection, Diana Da Ros, Trends for Events, prende vita anche in caso di maltempo.

Castello degli Angeli

Via Scalette snc- Carobbio degli Angeli (BG)

Info & Reservation

Cel. 3484425695 Diana

Cel. 3494410654 Damiano

Ph. 035951056 Castello degli Angeli

Mail info@castellodegliangeli.com

Web. www.castellodegliangeli.com/barbariccia-ice.html

