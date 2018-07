Pelledoca Milano aperto anche ad agosto. E intanto... 26/7 Aperitivo con #DbMafia DB 27/7 Cena Cantata & Luke DB, 28/7 Splash! Dj Polo

Il lungo, lunghissimo weekend che conclude il mese di luglio è decisamente hot al Pelledoca - Milano. La bella notizia per deve restare o resta volentieri in città ad agosto 2018 è che il club resta aperto tutto il mese, per la gioia di nottambuli e di chi ha voglia semplicemente nel verde del parco Forlanini, a due passi dalla città eppure già da un'altra parte...

Giovedi 26 Luglio al Pelledoca - Milano va in scena Aperitivo by #DBMafia. A Milano, quando il ticchettio dell'orologio segna le 7 di sera ed il sole inizia a scendere lentamente, accade qualcosa di magico: il tintinnio degli shaker annuncia l'ora dell'aperitivo… è ora di chiacchiere, di un buon drink, di freschi piatti estivi, relax e buona musica. Dalle 20 va in scena un aperitivo con un buffet da "leccarsi i baffi" oppure una cena servita, con tanta buona musica di accompagnamento. Dalle 23 in console c'è Gianluca de Bellis, al mixer Luke DB, il creatore del gruppo di Dj/producer #DBMAFIA. Con le sue tracce esclusive ed i suoi mash up regala agli ospiti del Pelledoca una notte decisamente unica. Luke DB infatti è un dj producer conosciuto in mezzo mondo per la qualità dei suoi dj set e delle sue produzioni, ha pubblicato su super etichette come Armada ed i suoi mash up ed i suoi megamix sono spesso programmati da Radio Deejay e Radio Punto Zero.



Venerdì 27 Luglio, in console come special guest resta Luke DB, per cui non muoversi a tempo sarà durissima... ma chi arriva presto e vuol mangiare molto, molto bene, al Pelledoca - Milano trova uno degli appuntamenti più attesi, la Cena Cantata! E' un'ottima occasione per salutare gli amici, raccontarsi il pre-ferie, condividere mete ed aspettative sulle prossime vacanze. Venerdì 27 Luglio va in scena l'ultimo appuntamento prima della pausa estiva (anche se, come dicevamo, Pelledoca resta aperto tutto il mese d'agosto). Come sempre la Cena Cantata è animata e musicata da Giancarlo Romano Voice, Dj PeterK e Manuel Manima



Il 28 Luglio, come ogni sabato, al Pelledoca l'appuntamento è Splash! Atmosfera fresca e chic, musica di qualità e ottimi drink. La disco si infiamma sin da subito, entusiasmo, ritmo, sound che dà emozione... quanto basta per darti la carica per ballare fino alle prime calde luci dell'alba. Insieme alla Pelledoca Milano family in console arriva pure Dj Polo, per un dj set house, reggaeton e hip hop decisamente scatenato!

Pelledoca Music & Restaurant

Viale Enrico Forlanini 121 - Milano

02-7560225, 3472499249, 3481536345

https://www.facebook.com/PELLEDOCAMILANO/