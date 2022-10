Il dj producer sammarinese DAN:ROS ha da poco pubblicato "You got me Lifted", prodotta con Joe Paciello e interpretata dalla voce di Suki Soul: il brano sta avendo un notevole successo, nei siti dedicati ai dj e soprattutto nei club di tutto il mondo...

Ma siccome il mondo ormai non è abbastanza, DAN:ROS ha deciso di portarlo addirittura nel metaverso, per far ballare anche questa nuova realtà. Come si vede da un divertente post su Instagram - https://www.instagram.com/p/CjXyBwqPiOg/ - DAN:ROS ha indossato una speciale tuta che l'ha trasportato in un dancefloor virtuale. L'iniziativa è stata organizzata in collaborazione con Over • Over The Reality e con Gaty, Personal Manager / Booking Manager con New Gig Promotion e senz'altro ne sentiremo parlare non poco, visto che tutta la tecnologia e pure la società occidentale sembrano andare proprio nella direzione del metaverso.

Come sempre accade per i brani di DAN:ROS, è "You got me Lifted" una canzone piena di energia. E il titolo dice già molto, se non tutto: You got me Lifted in italiano si potrebbe tradurre con mi hai fatto tirare un sospiro di sollievo, oppure mi hai rasserenato. Il sound della canzone è in qualche modo vicino della storia della musica da ballo e pure a quella della black music.



DAN:ROS, Jo Paciello feat Suki Soul - You Got Me Lifted

https://youtu.be/Jxjt8jEq4VA



Chi è DAN:ROS?

Per dj e appassionati di house e melodica e nu:disco, i generi di riferimento per DAN:ROS, su portali come Traxsource e non solo, il sound di DAN:ROS è una certezza.

Originario di San Marino, Danilo Rossini, al mixer DAN:ROS, fa il dj da sempre. A 15 anni già mixava con i giradischi Pioneer 1200 del fratello, per poi far ballare un po' tutti i club che contano in Riviera Romagnola, compresa la Molo Street Parade. Da settembre 2019 ha iniziato a produrre musica con continuità nel suo studio di registrazione. La musica è da sempre sospesa piacevolmente tra house, nu disco, soulful, jackin'.. la costante è un mix vincente di ritmo e melodia decisamente positivo.

I risultati per le release di DAN:ROS sono già importanti. Ad esempio, sono già arrivati diversi remix per Juicy Music, la label del top dj Robbie Rivera (tra cui quello per Robbie Rivera & Dreamfreak – "Comfortable Pain"). Mentre già si parla di un nuovo disco con una label di riferimento assoluto in ambito ritmo e dintorni (la newyorkese Nervous Records), il primo disco del 2022 per DAN:ROS è "Superstition" (su In It Together Records).