Vida Loca, urban show party in tutta Italia

Vida Loca è party itinerante dal forte impatto scenografico pieno di musica urban e pop. Il successo assoluto di questa festa è difficile da raccontare a chi nel weekend non esca per andare a ballare. Un party Vida Loca è il momento perfetto per divertirsi con gli amici muovendosi a tempo delle tendenze internazionali.

Tra l'altro in queste feste non ci sono superstar del mixer, ma grandi professionisti della musica e del ritmo, ovvero dj (tra gli altri Tommy Luciani e Giulia Alberti), vocalist e ballerini capaci di emozionare il pubblico con musical notturni tutti da ballare.

Vida Loca forse è proprio questo: un nuovo modo di vivere la musica da ballo che gira intorno, in questo periodo soprattutto urban, grazie a show in cui anche la tecnologia sa creare magia. Chi ha voglia di sentire il sound di Vida Loca anche durante il giorno può farlo seguendo una playlist ufficiale sempre aggiornata disponibile su Spotify: https://spoti.fi/2SzojoF .

Nel corso del 2018 i party Vida Loca sono stati più di 250, un numero impressionante. Basta moltiplicare 250 per una presenza media di 1500 persone a evento per arrivare a contare centinaia di migliaia di persone.



Il calendario di Vida Loca

Le residenze Vida Loca sono due, in due dei locali di riferimento in Emilia Romagna. Ogni venerdì Vida Loca, fa scatenare Matis Bologna. Ogni sabato la crew della festa invece è al Peter Pan di Riccione (RN). Questi invece i party in programma nelle prossime settimane in giro per l'Italia: 15/2 Radika - Treviso; 16/2 Demodé - Modugno (BA); 17/2 Pick Up - Torino; 22/2 Sali & Tabacchi - Reggio Emilia; 23/2 Matrioska - Perugia; 1/2 Shed - Busto Arsizio (VA); 2/3 Qi Clubbing - Erbusco (BS) 2/3 Donoma - Civitanova (MC)

Vida Loca: www.facebook.com/VidaLocaofficialparty

(tutti i party VL sono elencati sulla Facebook dell'evento)