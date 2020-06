Rayshard Brooks è stato colpito con due colpi di pistola alla schiena.

Questo è il risultato dell'autopsia dell'afroamericano ucciso venerdì sera ad Atlanta da due poliziotti chiamati da un ristorante della catena Wendy's perché la macchina di Brooks ostruiva la via di accesso al locale.

Secondo il medico legale della contea di Fulton, il decesso è sopravvenuto per violenta emorragia e danni agli organi.

Il procuratore distrettuale della contea di Fulton, Paul Howard, alla CNN ha dichiarato che il poliziotto responsabile dell'uccisione sarà incriminato con l'accusa di omicidio, mentre Tomika Miller, la moglie di Brooks, ha detto di voler vedere in prigione entrambi gli agenti coinvolti nella sparatoria.

Anche domenica sono state migliaia le persone che negli Stati Uniti hanno aderito alle manifestazioni per Black Lives Matter. In una di queste, a Chicago, i manifestanti hanno scritto "proprietario di schiavi" su una statua del primo presidente degli Stati Uniti, George Washington.

Ma le manifestazioni contro il razzismo non si limitano ai soli Stati Uniti, come testimonia l'esempio del regno Unito dove sono state migliaia le persone che hanno protestate per affermare che Black Lives Matter.