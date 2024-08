Alcuni commentatori italiani fingono di stupirsi davanti alle notizie che arrivano dal fronte di guerra in Ucraina. Finora hanno tutti avuto la sensazione che fosse un conflitto lontano che non ci riguardava, se non indirettamente, con il sostegno militare e umanitario dato a un leader, come Zelensky, che con i massacri nel Dombass ha dimostrato comunque di non essere uno stinco di santo.

L'illusione di una guerra lontana, vista solo in televisione, con città rase al suolo, edifici distrutti, ospedali bombardati e una scia inesauribile di morti e di feriti, accompagnata dalla speranza che Putin, davanti agli aiuti della Nato, facesse marcia indietro, viene disillusa dalle notizie che arrivano dal Financial Times, il quale ha svelato uno scenario ben più grave di quanto pensavamo: la Russia si prepara ad attaccare l'Europa con testate nucleari, mettendo nel suo mirino soprattutto le nazioni di Francia, Gran Bretagna, Germania e Norvegia. Paesi della Nato che inevitabilmente coinvolgerebbero tutti gli alleati occidentali, Italia compresa.

Piaccia o non piaccia, ma le prospettive sono queste e non promettono niente di buono. Uno scenario apocalittico che si prospetta per i nostri politici che passano le vacanze nelle località di lusso e per gli italiani che si abbronzano le chiappe. Se la Russia dovesse attaccare l'Europa, la guerra diventerebbe globale e una vittoria dell'Occidente non sarebbe per nulla scontata. La Nato ha infatti ammesso di avere “meno del 5% delle capacità di difesa aerea necessarie” sul fronte Est. Mentre la Russia ha difese moderne in grado di reggere bene a un conflitto allargato.

Tutto questo smentisce l'illusione che la guerra russo-ucraina non ci riguardava. Ma ci riguarda, eccome, perché i missili nucleari non fanno distinzioni tra i Paesi. Non risparmiano nessuno: né uomini né donne né bambini. Le possibilità che in caso di conflitto globale la Russia vinca lo scontro, è spiegabile da un punto di vista temporale. Una guerra non si prepara in una settimana, nemmeno se ti chiami Russia. E infatti i russi questa guerra la stavano preparando da anni, mentre noi ci coccolavamo nel miraggio che un'altra guerra mondiale sarebbe stata impossibile.

La guerra non è un film da mettere in pausa. Non è un videogame. È una minaccia concreta alle porte dell’Europa. E i commentatori italiani adesso fingono di stupirsi su quanto ha diffuso il Financial Times. La prossima volta che avremo la tentazione di dire che quella ucraina è una guerra che non ci tocca, ricordiamo gli obiettivi europei messi nel mirino da Mosca. E forse capiremo che le cose che in questo momento contano di più sono altre e potrebbe riguardare la sopravvivenza del genere umano e non le medaglie d'oro alle Olimpiadi. Serve lucidità per affrontare una realtà che fingiamo di non capire: armare l'Ucraina vuol dire essere già in guerra. Per adesso da lontano. Presto potrebbe arrivare in casa nostra. E buone vacanze a tutti.