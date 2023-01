Il 2023 continua ritmo di musica per Mark Donato. La scorsa settimana la sua personale versione "bootleg" di "Ama", una delle più belle canzoni di Eros Ramazzotti è stata trasmessa da Radio Italia. Sabato 21 gennaio alle 22 circa, succede la stessa cosa a Mark Donato. Questa, succede ad un nuovo bootleg, anzi un remode, un nuovo modo, decisamente ritmato, per ascoltare un'altra canzone italiana: "La teoria del Caos" di Nek. Il programma è Radio Italia Party, condotto da Paoletta e Luca Camorcia.



Chi vuole poi ascoltare online il sound scatenato di Mark Donato, lo trova poi ogni mercoledì mattina in onda in streaming su Radio Armony, alle 10. Oltre che, ovviamente, su Spotify. Su www.radioarmony.it ci si rilassa e si inizia, perché no, a guardare al weekend. Il suo "Mark Donato On Air Radio" Show"... ma si sa, dal vivo la musica è tutta un'altra cosa, i dj set live fanno tutto un altro effetto.



Mark Donato è un dj producer toscano, un professionista del sound e del mixer che fa musica fin dal 1999. Spesso pubblica canzoni come "Karmalove" e "Sueno Arabe" o la già citata "Please Stop", tutte quante selezionate da Spotify per prestigiose playlist come "Spotify Italia Release Radar". Con Federico Scavo, anche lui toscano, qualche tempo fa ha prodotto bella musica. Invece, con Giuliano di Sanzo e la brava Francesca St. Martin ecco la recente "Last Night", un brano uscito su Universal… "Sueno Arabe", mentre scriviamo, ha totalizzato quasi 60.000 ascolti solo su Spotify. Molto ascoltate anche "S.O.S." ed "Alexandra" (quasi 40.000 ascolti). Tutto questo accade perché la dance proposta da Mark Donato è decisamente curata e attraversa i diversi generi di musica da ballo con personalità.



Tutta la musica di Mark Donato su Spotify

https://bit.ly/3PU5cnA