I Solardo, top dj duo di Manchester, tornano a far ballare il Bolgia di Bergamo sabato 21 maggio 2022. Ed essendo la bella stagione ormai alle porte i due dj si esibiscono in Garden Room, il giardino elettronico del Bolgia.

E' un appuntamento da non perdere, quello nel top club sull'A4, quello con Mark Richards e James Eliot, ovvero con i Solardo. Sono infatti tra i maggiori protagonisti della scena tech house internazionale. Il loro primo EP "The Aztecs", uscito nel 2006 su Toolroom, la label di Mark Knight, è stato il primo di una lunga serie di successi. Da quel momento in poi, singolo dopo singolo, i Solardo hanno conquistato i dancefloor tutto il mondo.



"XTC", pubblicato nel 2019, è ormai un classico del clubbing, in grado di inaugurare una prolifica e fortunata collaborazione del duo con la super etichetta americana Ultra. Proprio su Ultra è infatti appena uscita la loro "So Far So Good", un viaggio a metà tra electro house e trance, nel loro stile potente ed inimitabile. E non è tutto: la loro etichetta personale, Solä, è una meta ambita da producer di mezzo pianeta.



Dopo il dj set al Bolgia di Bergamo il 21 maggio 2022, i Solardo atterrano a fine maggio in Argentina, poi il 2 giugno sono in Inghilterra a Leeds e lo stesso giorno sono attesi anche a Londra, per lo storico festival Creamfields South 2022.

Il 21 maggio al Bolgia di Bergamo con i Solardo suonano anche Christian Bove, Ferdi e Simon Ricci, con warm up di Gosts. Nella Indoor Room ci si scatena con Monkeys, Le Plastique e Sleepless ed il party Kommando schiera in console Filippo Vavassori, Marcos, Cristopher Arcuri, Danilo Bisignano b2b Gabriele Agostino. Il club apre alle 23.30 e si balla fino alle 6 del mattino.



Quello del 21 maggio 2022 è solo l'ennesimo super party che ha scandito una primavera piena di grandi ospiti. Al mixer del Bolgia, nella infinita stagione 2021 - 2022, si sono alternati infatti top dj come Len Faki, Joseph Capriati, Marco Faraone, Ilario Alicante, wAFF, Seth Troxler, Anfisa Letyago, Deborah De Luca…



21/5 Solardo @ Bolgia - Bergamo

Info e prenotazioni:

https://www.bolgia.it/solardo/

Bolgia

via Vaccarezza 9 Osio Sopra (Bergamo) A4: Dalmine

info: 338 3624803