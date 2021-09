Il nuovo singolo del giovane dj producer fiorentino Roberto Pagliaccia è "Lost in Rainbow". Prodotta con Dubskull, con cui Pagliaccia collabora spesso, la canzone ha una melodia che colpisce e un suono ipnotico che lasciano il segno, grazie anche al featuring vocale di Evry, un artista che ha già collaborato con artisti del calibro di Cristiano Malgioglio.

"Lost in Rainbow", accompagnata da un video coinvolgente video notturno, pieno suggestioni che rimandano al potere dei colori, delle luci al neon e del ritmo, la canzone sta già ottenendo ottimi risultati sui siti di streaming e download (Spotity, iTunes, etc) e sui music shop più utilizzati dai dj (Beaport, etc).

"Lost in Rainbow" arriva dopo i buoni risultati che Roberto Pagliaccia ha già ottenuto con brani come la recente "Shake That" ed "Out Of Tune", pubblicata da Lapsus Music e remixata da dal dj duo Prok | Fitch. Roberto Pagliaccia si esibisce in console solo dal 2019. In questo breve periodo di tempo ha già diviso il mixer con superstar mondiali come Sven Vath, Jeff Mills e si è già esibito in molti top club italiani e francesi oltre ad essere resident di Atomic Eventi.

L'artista fiorentino, poco più che ventenne, ha iniziato il suo percorso come produttore solo quest'anno, nel 2021 ma ha già un sound potente e suggestivo che si distingue e si fa notare nel panorama mondiale della dell'elettronica. Nella sua musica, sempre curatissima dal punto di vista della produzione e degli arrangiamenti, mette in scena coinvolgenti contaminazioni tra passato e presente. E si sente forte anche la sua visione distopica del futuro.

Roberto Pagliaccia & Dubskull feat. Evry - Lost in Rainbow

https://youtu.be/1sANspiB-gY