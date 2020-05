Votiamo Italia e Gilet Arancioni on line, assaltati da migliaia di italiani che invocano le elezioni e la stampa della Lira Italica.

Disponibile on line il voto on line sulle piattaforme “Votiamo Italia” e “Gilet Arancioni on line” in migliaia di italiani hanno preso d’assalto i siti e chiedono il cambiamento dell’Italia.



Il movimento Gilet Arancioni, del Generale Antonio Pappalardo, ha organizzato due grandi manifestazioni popolari: il 30/05/2020 dalle ore 10 in tutte le piazze dei Capoluoghi d’Italia ed il 2 Giugno in Piazza del popolo a Roma. I Gilet Arancioni invitano pacificamente il popolo a votare su diversi punti.

I Gilet chiedono di votare per la fine del governo non votato dal popolo. Istituire un’assemblea costituente per formare una nuova legge elettorale e coniare una moneta nazionale: la Lira Italica complementare all’attuale Euro. Infine I Gilet chiedono di votare per la costituzione di un Governo provvisorio.

Il Generale Pappalardo intende far stampare 700 miliardi di lire italiche che corrisponderebbero a 700 miliardi di Euro che saranno distribuiti alle famiglie prive di reddito, alle famiglie con minori ed alle micro piccole e medie imprese. Tutti i cittadini sono invitati a votare ed a partecipare numerosi in quanto una grande partecipazione popolare renderebbe concreto il progetto.