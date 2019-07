Per lo United sono pochi i 60 milioni di euro offerti dall'Inter per Lukaku

Conte si lamenta pubblicamente che l'Inter è in ritardo con il mercato, bacchettando pertanto Marotta, ma il problema è che i giocatori che Conte vuole, oltre ad essere ben pagati, militano in squadre che non hanno certo bisogno dei soldi dell'Inter per tirare a campare... così se l'Inter li vuole acquistare li deve pagare a caro prezzo.

Per questo, il Manchester United ha respinto un'offerta dei nerazzurri di 60 milioni di euro per l'attaccante Romelu Lukaku.



Non solo. Non si capisce neppure perché il Manchester United dovrebbe cedere per 54 milioni di sterline un calciatore 26enne pagato all'Everton 75 milioni di sterline solo due anni fa.

Lukaku, centravanti dello United e della nazionale belga, è un "pallino" del nuovo allenatore dell'Inter, tanto che aveva provato a prenderlo già quando allenava il Chelsea.

Il problema di Marotta, probabilmente, è quello di non aver ancora trovato la giusta convenienza per "piazzare" gli esuberi fuori del progetto Inter, soprattutto Icardi e Nainggolan, in modo da abbassare sensibilmente il monte ingaggi della rosa e avere un tesoretto da poter spendere per poter fare proposte di acquisto che squadre del livello dello United possano perlomeno prendere in considerazione.