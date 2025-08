RAI - Venerato: "Juanlu Sanchez, affondo del Napoli, sono ore decisive per la fumata bianca"

Ciro Venerato, giornalista RAI esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla trattativa del Napoli per Juanlu Sanchez al sito di RaiNews: "Affondo Napoli. Accordo in dirittura d'arrivo per Juanlu Sanchez. Va sistemata la percentuale di rivendita, i bonus facili e diritti di immagine del terzino. Entro stasera va definito tutto. Il Wolverhampton è alla finestra (Jorge Mendes ha rilanciato nelle ultime ore), ma il Napoli è in pole. Vanno sistemate ultime pratiche. Ore decisive per fumata bianca".



Mandato: "Il Napoli si è mosso in anticipo sul mercato, ma serve un esterno alto"

NAPOLI - TOMMASO MANDATO, avvocato, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Arbitri? E’ un passo in avanti, abbiamo sempre sperato di vedere chiarezza e trasparenza. Questo potrebbe essere un’apertura nei confronti della figura dell’arbitro, che è sempre stato visto come una figura particolare. Umanizzandola un po' di più, forse si riesce a cambiare il rapporto con gli arbitri.

La ricerca dell'esterno offensivo coincide con il possibile sostituto di Raspadori? Il Napoli parte da una situazione privilegiata, si è mosso in anticipo. Ora deve ritoccare le esigenze dell'allenatore e, anche alla luce delle amichevoli, credo che un esterno alto vada preso, aldilà di Raspadori. Penso che lo stesso ragazzo voglia giocare di più, se c’è questa trattativa dell'Atletico Madrid è giusto valutarla. Lookman e le difficoltà dei club? E’ lo specchio del calcio italiano. Una situazione che si è venuta a creare nell'ambito degli sfracelli che c'erano e che ci sono all'interno delle società. Quelle più potenti hanno comandato negli ultimi anni, creando anche grossi scompensi a livello economico ed oggi non hanno la possibilità di operare in tutto e per tutto.

I provvedimenti presi nei confronti dei calciatori, per cercare di arginare i debiti societari, mi sembrano allucinanti. Mi fa ridere, perchè dobbiamo ricordare che il vice presidente della Federazione è il presidente dell'associazione dei calciatori, che dovrebbe controbattere agli interessi delle società. E' una situazione allucinante. Sono contento che a Napoli ci sia un presidente come De Laurentiis. Nonostante le critiche, fatte anche da me, ha avuto ragione lui e ha una società sana, che gli consente di decidere quando e come muoversi. Può aprire un percorso lungo. Campus? Abbiamo avuto questo regalo e faremo il nostro campus a New York dal 21 al 28 settembre, saremo ospiti della comunità italiana. E’ un grande risultato ottenuto”.



Napoli-Miretti, per ora la Juventus valuta bassa la proposta degli azzurri, il punto

Tuttomercatoweb fa il punto della situazione sulla trattativa tra Napoli e Juventus per Fabio Miretti, centrocampista nelle mire del club azzurro: "Per ora la Juventus valuta bassa la proposta del Napoli per Fabio Miretti. Se è vero che c'è l'idea di proporre un prestito con obbligo di riscatto, al momento le cifre non sono ancora quelle giuste. La Juve vuole più di 15 milioni di euro, mentre il Napoli nella parte fissa non arriva ancora a questa soglia. Dunque i contatti sono continui per capire quale può essere la quadratura del cerchio. Da par suo il centrocampista ha già dato la sua disponibilità per dire di sì al trasferimento dopo una stagione al Genoa", scrive TMW.



SPORTITALIA - Pedullà: "Il Napoli ha in pugno sia Juanlu Sanchez che Gutierrez, deve solo decidere quando chiudere"

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato, scrive su X: "Il Napoli ha in pugno sia Juanlu che Gutierrez, deve solo decidere quando chiudere. Musah è una storia fin qui mai riaperta. A centrocampo resiste sempre Fabbian con Miretti".



DALL'INGHILTERRA - Napoli, McTominay nella lista dei candidati per il Pallone d'Oro 2025

Sam Cohen, giornalista inglese, ha rivelato che nella lista dei candidati al Pallone d'Oro del 2025 ci sarebbe anche Scott McTominay, centrocampista del Napoli e grande protagonista nella vittoria del quarto Scudetto. Per lo scozzese, si tratterebbe della prima nomination nella sua carriera. La rivista "France Football" annuncerà il vincitore il prossimo 22 settembre.