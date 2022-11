È uscito venerdì 25 novembre 2022 L'Amore Dietro Ogni Cosa - Andrea Crimi canta Simone Di Matteo, il primo disco al mondo tratto interamente da un'opera letteraria, che è disponibile in due formati: uno digitale, fruibile sulla piattaforma di streaming Spotify o negli store on line, e uno fisico in limited-edition reperibile esclusivamente sul sito www.lamoredietroognicosa.it. Il concept album per l'etichetta New Music Group, infatti, è integralmente concepito a partire dall'omonima raccolta antologica di racconti dello scrittore e giornalista Simone Di Matteo e ne ripercorre in musica ogni sua parte.

Non si tratta del primo abito che il libro di Di Matteo indossa. Difatti, oltre ad essere stata premiata in svariate manifestazioni, l'antologia è diventata nel 2018 uno spettacolo teatrale sotto la direzione artistica del regista Giudo Del Vento e in seguito è stato selezionato per il Roma Fringe Festival 2019. Ma oggi, assume una forma del tutto inedita e ri-presenta al pubblico il suo messaggio con una forza completamente rinnovata. Nello specifico la raccolta di canzoni mantiene il sapore autentico ed ermetico del volume da cui ha avuto origine, ma al tempo stesso viene impreziosita dai testi scritti dal paroliere Simone Pozzati e dallo stesso Di Matteo. E il tutto, naturalmente, confezionato dalle musiche originali ideate dall'interprete principale dell'iniziativa Andrea Crimi.

Il disco è un'opera corale poiché, oltre a Crimi, spiccano altre voci tra cui quella magnifica di Laura Bono nel featuring "Ci vediamo lunedì", quella dell'esordiente Alessandro Vinci nell'inedito duetto "L'amore dietro ogni cosa" e quella del noto attore e doppiatore Andrea Piovan ne "Il viandante". Non da meno sono le tracce nel loro complesso, che spiccano per originalità e stile di scrittura in piena chiave Indie, Pop-rock e cantautoriale. Ciascuna di esse, inoltre, vanta la produzione musicale del celebre direttore d'orchestra e produttore Mario Natale, ed è accompagnata da un videoclip ufficiale per la regia di Bruno Trombetta in cui l'attore comasco Andrea Candeo ricopre il ruolo di protagonista.

"Voglio ringraziare tutti coloro che hanno preso parte a questo disco – afferma Di Matteo - In primis Monica Landro e l'etichetta New Music Group, per aver reso possibile l'impossibile. Poi Simone Pozzati per il prezioso contributo, Andrea Crimi, il chitarrista Simone Sciarresi, Laura Bono, ormai un'amica fraterna oltre che una delle voci più bella sulla scena musicale italiana odierna, Alessandro Vinci, Andrea Candeo e tutti quelli che hanno partecipato alla realizzazione di questo incredibile progetto. Spero che questa contaminazione artistica a cui abbiamo e stiamo dando vita possa sorprendere chiunque abbia il piacere di avvicinarvisi tanto quanto, ad oggi, è riuscita a sorprendere me".