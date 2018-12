Circus beatclub a Brescia, tutti i party: 20/12 Aldivas per Rehab, 22/12 Home is Where your Heart is, 25/12 Vida Loca

Tanti party da non perdere fanno scatenare il Circus beatclub di Brescia prima di un Capodanno 2019 tutto da vivere nel top club cittadino.

Ecco solo alcuni degli appuntamenti più attesi: giovedì 20 dicembre come ogni giovedì al Circus c'è Rehab. E' uno dei party hip hop più amati e frequentati d'Italia, tra i dj guest c'è Aldivas, dj girl ormai piuttosto conosciuta per il suo sound grazie alla sua collaborazione con Touch Down Ibiza. La scorsa estate ha fatto ballare alcuni dei club simbolo di Ibiza, come Privilege e Hi Ibiza. In Italia invece spesso porta il suo sound all'Africana di Praiano (SA) e pure in Sardegna, al Cafè Set ed al Set Disco di Sassari.

Sabato 22 dicembre '18 il party al Circus beatclub è invece "Home is Where your Heart is 100% Circus". In console si alternano Pasq, LucaMede, Toma, SimoLoda, per cui show e musica perfetta per scatenarsi sono garantite.

La sera di Natale invece, il 25 dicembre, il modo migliore per bruciare calorie ballando è fare un salto al Circus beatclub - Brescia per muoversi a tempo con Vida Loca, un party che nel 2018 ha totalizzato oltre 250 appuntamenti in giro per l'Italia e a Fomentera. E' una sorta di musical notturno in cui, per una volta, non ci sono superstar in console. Non conta affatto il nome degli artisti in console e/o sul palco. Conta l'atmosfera tutta da vivere con gli amici, con il sorriso sulle labbra... e conta lo spettacolo, che intrattiene ed emoziona. Ogni party mescola in modo unico effetti speciali (luci, video, artisti) performance di ballo, dj set, live music, scenografie e tecnologie d'impatto, lasciando comunque spazio all'essenziale: il divertimento del pubblico, che trova diversi momenti in cui sentirsi protagonista ed altri in cui emozionarsi godendosi lo show.

Circus Beatclub

via Dalmazia 127, Brescia

info 333 210 5400

www.circusbeatclub.com

www.facebook.com/circusbeatclubofficial/about/