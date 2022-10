Silvio Berlusconi, Umberto Bossi, Matteo Renzi, Matteo Salvini, Luigi Di Maio. Sono stati dei capipopolo che avevano cominciato con grandi propositi. Sono finiti tutti male. Dall'ascesa alla discesa il passato è stato breve. Colpa di un popolo volubile che cerca sempre l'uomo della provvidenza, ma anche colpa di una classe politica che si presenta come il nuovo che avanza per poi rivelarsi il vecchio che si ripresenta.

Giorgia Meloni è l'ultima esponente di una serie di capipopolo che oggi ci sono e domani chissà. Negli ultimi tempi la sua ascesa è stata rapidissima. Dalle stalle alle stelle il passo è stato veloce. Ma è un successo che consiglia prudenza. La stessa che è emersa quando Meloni avvisò agli alleati di promettere solo quello che potevano mantenere. Un avviso che lascia trapelare la paura che non tutto possa filar liscio e che può rivelare una certa preoccupazione nel guidare e nel risollevare le sorti di un Paese difficile come l'Italia.

La preoccupazione ribolle e sarà così per giorni. Non solo per Meloni, ma anche per le altre forze politiche. Ci sarà un diluvio di risposte negative a una vittoria annunciata che non è stata frutto di chissà quale miracolo, ma è stata il risultato di un voto di protesta verso una classe politica mediocre, con la speranza che la Meloni possa fare miracoli che non potrà mai fare, per ragioni che non staremo qui a elencare, perché tra guerra in Ucraina, costo delle vita, crisi economica, disoccupazione, immigrazione clandestina, povertà in aumento, la capopopolo Giorgia dovrà destreggiarsi tra una miriade di problemi di difficile soluzione.

Non è la forza di un capopopolo che fa grande un Paese, ma la capacità di dare continuità a un sistema vincente che però in Italia manca dai tempi della Democrazia Cristiana, l'unico vero partito che ha fatto grande questo Paese. Un sistema politico non può basarsi su una leadership momentanea, ma ha bisogno di un sistema istituzionalmente solido. E questa solidità l'Italia non ce l'ha più dal 1994, quando il pool di Mani Pulite spazzò via la Prima Repubblica con tutto il suo apparato democristiano e socialista. Quel sistema, se pure discutibile sotto il punto di vista morale, era comunque un sistema ricco, una nazione produttiva che lavorava a pieno regime. Gli italiani che contestarono violentemente Craxi, bersagliandolo con un lancio di monetine, forse adesso rimpiangono non solo lui, ma anche Andreotti, Cossiga, Fanfani, Moro. Personaggi che avevano dato lustro all'Italia, portandola a diventare la quinta potenza economica mondiale.

Quel sistema, adesso, non c'è più e ha lasciato il posto a tanti capipopolo che si propongono come speranza di rinnovamento per poi rivelarsi l'ennesimo bluff. L'ottovolante elettorale si ferma, per ora, su Giorgia Meloni, che ha sicuramente una buona esperienza di partito, ma che non ha una solida esperienza di governo. Il suo passato come ministro della Gioventù fu un disastro. Potrebbe essere anche peggio come capo del governo. Giorgia Meloni è chiamata ad affrontare il nemico più insidioso: essere stata scelta come offerta del momento. Il trionfo effimero, che ha condannato tutti i partiti degli ultimi tempi, potrebbe presto colpire anche lei. L'unica soddisfazione che potrebbe restarle è quella di essere la prima donna premier in Italia. Ma sarà una soddisfazione solo sua, non certo degli italiani.