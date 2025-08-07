Milan, Jashari: “Baggio e Pirlo i miei idoli rossoneri del passato”

Ardon Jashari è un nuovo giocatore del Milan! Il centrocampista svizzero ha rilasciato la sua prima intervista da rossonero ai canali ufficiali del club. Queste le sue dichiarazioni: “È fantastico essere qua dopo le ultime settimane… Finalmente sono arrivato e sono veramente orgoglioso di far parte di questo club storico. Voglio riportare questo Club e questa squadra lì dove merita di essere: vincere titoli, vincere partite. Darò tutto”.





Hai subito messo le cose in chiaro: volevi solo il Milan nonostante le tante squadre interessate. Perché questa scelta?

“Quando ho visto che il Milan era interessato mi sono sentito orgoglioso, ma è stato il progetto che hanno prospettato a me e alla mia famiglia. Quindi quando ho deciso che sarei voluto venire al Milan ho dato la mia parola: è sempre stato un sogno fin da bambino. Nella mia famiglia e nella cerchia dei miei amici si è sempre parlato di Milan… Il sogno è diventato realtà”.

Che giocatore sei? Quali sono i tuoi punti di forza?

“Fisicamente posso avere un impatto importante. Posso dare una mano in entrambe le fasi, così come posso fornire l’assist decisivo nelle zone calde. Penso che questi siano i miei punti di forza con cui posso aiutare la squadra”.

C’è qualche giocatore del Milan del passato da cui hai tratto ispirazione?

“Di sicuro Roberto Baggio e Andrea Pirlo. Mi piaceva come giocavano, tecnicamente erano veramente forti. Il loro ultimo passaggio, com’erano creativi… Sono cose che cerco di portare anche nel mio modo di giocare. Quindi ti dico questi due”.





Torino, adesso è ufficiale: il nuovo attaccante arriva da Napoli

Giovanni Simeone è ufficialmente un nuovo giocatore del Torino. Dopo lo spoiler col tango argentino, i canali del club granata annunciano l’arrivo in prestito con obbligo di riscatto condizionato dell’attaccante argentino dal Napoli.

Il comunicato ufficiale del Torino

“Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dalla Società Sportiva Calcio Napoli, a titolo temporaneo con obbligo di acquisto al verificarsi di una condizione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giovanni Pablo Simeone, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028, con opzione per la stagione successiva.





Pallone d’Oro, resi noti i 30 che si contenderanno il prestigioso trofeo

Svelati i 30 migliori giocatori al mondo della scorsa stagione. Sono infatti stati diramati i nomi dei candidati per la vittoria al Pallone d’Oro 2025, con la cerimonia che si terrà il 22 settembre a Parigi. Ecco tutti i nomi: Dumfries, Dembelé, Donnarumma, Bellingham, Haaland, Doué, Guirassy, Kvara, Nuno Mendes, Joao Neves, Mbappé, McTominay, Lautaro Martinez, McAllister, Lewandowski, Kane, Hakimi, Gyokeres, Fabian Ruiz, Rice, Raphinha, Olise, Palmer, Pedri, Salah, Vinicius, Van Dijk, Yamal, Vitinha e Wirtz.

Trenta nomi di peso, con qualche sorpresa ma tantissime conferme. Ovviamente, spicca la presenza massiccia di giocatori del Psg, squadra che ha dominato la scorsa stagione e che si contenderà il trofeo con Dembelé, Vitinha e Donnarumma su tutti. Gigio è anche l’unico italiano presente nella lista, mentre di “italiani”, intesi come giocatori della Serie A, figurano soltanto Dumfries e Lautaro dell’Inter e McTominay del Napoli. L’olandese nerazzurro è certamente un nome inaspettato, l’argentino torna in lista dopo il settimo posto della scorsa stagione, per lo scozzese invece un riconoscimento dopo la super stagione partenopea.

L’erede di Rodri, vincitore lo scorso anno, verrà svelato il 22 settembre in una cerimonia a Parigi. Proprio Parigi, tanto per sottolineare quanto sia “targato Psg” questo premio. Davvero difficile, se non impossibile, che il Pallone d’Oro vada a qualcuno all’infuori della squadra di Luis Enrique. I 100 giornalisti che compongono la giuria votano secondo i seguenti criteri: prestazioni individuali, carattere decisivo o spettacolare, valore collettivo e trofei vinti. A questi, si aggiungono anche classe e fairplay. Ogni giurato sceglie 10 nomi, attribuendo al primo 15 punti, al secondo 12, al terzo 10, 8 al quarto, 7 al quinto, cinque al sesto, quattro al settimo, tre all’ottavo, due al nono e uno al decimo.



Napoli, De Laurentiis è scatenato: subito Gutierrez, poi anche Juanlu Sanchez

Continua a essere grande protagonista sul mercato il Napoli, con Giovanni Manna che è pronto a chiudere per Miguel Gutierrez prima di affondare col Siviglia per Juanlu Sanchez. In queste ore gli azzurri hanno trovato l’accordo col Girona per il terzino mancino che sarà l’alternativa di Olivera nel 4-3-3 di Antonio Conte. Operazione definita sulla base di 18 milioni di euro, con il Girona che dovrà riconoscere una percentuale sulla futura rivendita al Real Madrid. Gutierrez ha già accettato il contratto quinquennale del Napoli da circa 2,5 milioni netti a stagione.

Dopo aver definito Gutierrez il Napoli chiuderà anche per Juanlu Sanchez, che ieri è stato in sede a Siviglia per chiudere al club di essere ceduto. L’offerta azzurra è di circa 16 milioni di euro bonus compresi, a fronte di una richiesta del club andaluso di 20 milioni. La volontà del classe 2003, che ha rifiutato qualsiasi altra proposta, farà la differenza e porterà alla chiusura dell’operazione.





Cuadrado si presenta ai tifosi del Pisa

Attraverso i propri canali social, Juan Cuadrado si è presentato così ai tifosi del Pisa: “Non avrei mai immaginato di trascorrere così tanti anni in questo bellissimo paese che mi ha dato tanto. In realtà non avrei mai immaginato la vita che Dio mi ha dato. Sono così grato. Mi sento fortunato e con tanto coraggio e forza per ciò che verrà che come sempre farò il meglio per il mio nuovo club, Pisa. Ho voglia, ho aspettativa e ho fede per tutto ciò che verrà. So che c’è molto di più e sono pronto. Grazie Signore GESÙ dalla tua mano”.



Roma sconfitta 4-0 dall’Aston Villa

La cittadina inglese di Walsall non porta fortuna alla Roma, che al Bescot Stadium subisce una dura sconfitta in amichevole. L’Aston Villa, più avanti nella condizione, travolge una squadra ancora imballata dai carichi di lavoro e vince 4-0 segnando tre gol nel primo tempo. Apre le danze Buendia su punizione (15′), poi ecco le reti di Ramsey (17′) e Watkins (40′) prima del colpo finale firmato da Donyell Malen (85′). Un risultato che non soddisferà Gasperini, che aveva chiesto rinforzi.

La prima sconfitta nel precampionato è durissima per la Roma, che sin qui non aveva subito gol: a Walsall, l’Aston Villa travolge i giallorossi con un pesante 4-0. Gasperini schiera i suoi con Svilar in porta e Celik-Hermoso braccetti ai lati di Mancini, mentre Wesley-Angelino sono gli esterni: mediana con El Aynaoui e Koné, Baldanzi ed ElSha alle spalle di Dovbyk. Le cose rischiano di mettersi subito male, ma Svilar salva il tiro da fuori dei Villans. Il portiere non può nulla al 15′, quando Buendia lo fulmina su punizione: traiettoria imparabile e 1-0. Il gol subito manda in tilt la difesa della Roma, con Celik che si perde l’imbucata di Ramsey e l’immediato 2-0 al 17′. La Roma non reagisce, rischia su Konsa e subisce anche il tris prima dell’intervallo: lo segna Watkins, indisturbato sul secondo palo. Nella ripresa Emery effettua vari cambi e perde Rogers per infortunio, mentre Gasperini si gioca Soulé e Cherubini. Proprio l’argentino colpisce l’incrocio dei pali, prima del debutto di Ghilardi. I cambi si susseguono, con tantissime mosse da parte dei tecnici, e nel finale la Roma si distrae ancora: poker di Malen all’85’. Finisce senza recupero e con un netto 4-0 l’amichevole dei giallorossi, che escono da Walsall con le ossa rotte. Gasperini avrà molto da lavorare, a livello mentale e fisico, in vista del “derby” contro l’Everton. Entrambe le squadre sono infatti di proprietà dei Friedkin e si sfideranno sabato, a pochi giorni da una dura batosta per la Roma.