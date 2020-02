Marco Paoloni nel 2011 viene accusato di aver somministrato (segretamente) dei calmanti ai compagni di squadra della Cremonese durante l'intervallo di una partita disputata contro la Paganese al fine di manipolarne il risultato. L’ex portiere del Benevento calcio viene rinviato a giudizio. Da quel momento cresce per lungo tempo una campagna accusatoria feroce e viene radiato dalla FIGC.

Lo scorso Marzo 2019 con il provvedimento in primo grado il giudice incaricato del Tribunale di Cremona emette sentenza di piena assoluzione per Paoloni. Oggi quella sentenza è definitiva perché la Procura non ha inteso ricorrere in appello.

Fonti giornalistiche estere rivelano che l’ex calciatore, che si è sempre professato innocente, sostenendo anche di aver subito minacce nei suoi confronti e verso la sua famiglia, ha pubblicamente dichiarato di essere stato vittima di una campagna diffamatoria e di una giustizia sommaria perpetrata persino dalla FIGC che lo ha condotto alla radiazione.

Sebbene il mondo giornalistico si giustifichi sostenendo di aver solo riportato quanto riferito dalla procura, Marco Paoloni è pronto a mostrare prove, atti, testimonianze, soprattutto fornire rivelazioni che confutino ogni dichiarazione in modo incontrovertibile, aggiungendo perfino aspetti celati e insabbiati.

Le medesime voci sostengono che l’ex portiere del Benevento calcio starebbe prendendo accordi con un gruppo non italiano per rilasciare una piena, quanto esaustiva intervista, ricca di rivelazioni e la completa verità sull’accaduto, perché in Italia si sarebbe eretto, soprattutto dopo la sentenza, un muro giornalistico ed istituzionale, fatto di insabbiamenti, censure, ma anche di volontarie e calcolate omissioni ed indifferenza, pur di tenere Marco Paoloni e la verità sepolti nell’anonimato.

Le incredibili rivelazioni di Marco Paoloni conterrebbero anche contenuti che fanno passare le sue vicende per Napoli, intrecciandole con quelle di un ex calciatore azzurro. Vicende che la stampa, soprattutto quella campana, sebbene informata, nasconderebbe ed insabbierebbe già da molto tempo.