Comparato agli altri casi di sparizione, dell’epoca e no, non si evince in cosa la scomparsa di Emanuela Orlandi si distingua da questi. Un appuntamento segreto (questo si suppone dalle testimonianze sul suo comportamento degli ultimi tempi e dell’ultimo giorno) e pof… sparisce nel nulla. Succede quasi sempre così. Le peculiarità arriveranno dopo, anzi subito dopo. Meno di 48 ore dopo, infatti, un annuncio ANSA comunicava la sparizione di una «cittadina nata e cresciuta in Vaticano» per la quale i familiari e «i colleghi del padre» temevano già «un rapimento». Strana questa previsione, la dinamica non coincide con quella delle sparizioni dell’epoca di cui abbiamo resoconti: per esempio Nadia Chiarello, scomparsa nel 1979 a Vicenza, per cui i parenti semplicemente restarono in attesa, impossibilitati a pensare a cos’altro poter fare, finché purtroppo la ragazza fu trovata morta; o Mirella Gregori, sparita il 7 maggio dello stesso 1983: i genitori, è verosimile, speravano sì che la propria figlia fosse viva, ma nella ridda di ipotesi che sciamava nella loro testa non si erano abbarbicati alla precisa fattispecie del «rapimento», e – a conferma – nei giornali non c’è traccia di questo, neanche nelle testimonianze di molto posteriori. L’annuncio ANSA è probabilmente farina del sacco di Mario Meneguzzi, zio acquisito di Emanuela (marito della sorella del padre di Emanuela, Ercole Orlandi), lo sosteniamo perché in breve Meneguzzi fu eletto plenipotenziario nella gestione da casa di questa sparizione, con l’autorizzazione a impersonare il cognato Ercole con gli imminenti telefonisti e con la stampa (anche questa è una svolta eccezionale nella storia generale delle scomparse). Inoltre, perché «i colleghi del padre» avrebbero dovuto temere un rapimento insieme al padre stesso? Erano i colleghi della prefettura pontificia? E intervennero loro per suggerire a un padre cosa potesse essere successo a sua figlia? La verità è che – lo sospettiamo – il riferimento fosse alla leggenda popolare del 1981 secondo cui un cittadino vaticano avrebbe potuto esser presto rapito per ottenere la liberazione di Ali Ağca, attentatore papale. Trama cervellotica, perché su terra straniera i terroristi mediorientali avrebbero potuto agire con metodi più rapidi ed efficaci (un altro attentato), abbiamo la sensazione che fosse una balla diffusa dai Servizi segreti per tenere in tensione il Vaticano.

Ma andiamo alle vistose incongruenze del lancio ANSA. Due per tutte: Emanuela sarebbe uscita, prima di sparire, «dal Conservatorio di S. Cecilia», che a Roma si trova in altra parte rispetto alla corretta Da Victoria, scuola di musica sacra in piazza S. Apollinare. Nello stesso 24 giugno, per giunta, il quotidiano «Tempo» riporta la sparizione di Emanuela collocandola un martedì (ma era mercoledì). A pensar male, qua c’è un’equa distribuzione di informazioni false, quasi non si volesse appesantire di errori il solo supporto del lancio ANSA. A pensar bene, si pensa male comunque: perché l’esito è la neutralizzazione dei potenziali testimoni delle ore più calde. Un genitore appigliato alle più labili speranze avrebbe dovuto cacciare a pedate il responsabile – chiunque egli fosse – di scivoloni di tal calibro, fosse costui anche in buonafede. Insomma: voglio citare Mario Meneguzzi, al telefono con certo Mario e dopo che questi gli ha parlato di certa Barbara di Piazza Navona che avrebbe dovuto essere Emanuela. Il mio giudizio davanti alla possibilità che il lancio ANSA descriva Emanuela è quindi: «Temo che non siano molti i riscontri».

Altra particolarità: la telefonata. Il comunicato ANSA parla di una telefonata fatta da Emanuela per annunciare il suo ritardo per via dell’autobus. Ma il verbale della denuncia di scomparsa della ragazzina, firmato da sua sorella Natalina la mattina del 23, conferisce tutt’altra ragione a quella telefonata: domandò alla famiglia se era opportuno accettare l’offerta di distribuzione di volantini Avon a una sfilata, visto che un uomo l’avrebbe fermata per strada proprio quel giorno per farle questa proposta. Eppure quello ANSA sembra l’ur-testo di quella telefonata, tanto è più semplice e lineare.

Noto è che la compagna Raffaella Monzi ribalterà poi il racconto dell’uomo Avon: Emanuela avrebbe ricevuto l’offerta a una sfilata, per giunta giorni prima del 22 giugno. Questa narrazione alternativa aprirebbe ben altri retroscena: Emanuela già introdottasi nei sottoboschi della moda e – perché no? – dello spettacolo, magari con l’aiuto del suo amico 23enne Giulio Gangi, agente fresco del SISDe inserito in Rai 2 col compito palese di monitorare la rete e frequentatore di miti della canzone italiana, da Battisti a Baglioni (aveva promesso ad Emanuela di presentarle il secondo). (Si noti che il mese prima di sparire Emanuela era apparsa in un episodio di Tandem, trasmesso proprio da Rai 2, con tutta la sua classe del liceo). Basterebbero queste prime incongruenze tra parenti e amici di Emanuela a suggerire un confronto chiarificatore, ma chiaramente non ci fu.

Proprio Gangi, ragazzotto che fino alla tarda età è passato per ingenuo e dai buoni sentimenti, rappresenta uno dei misteri-cardine di tutta la vicenda. Che sia entrato in scena – a seconda delle fonti – il 25 o lo stesso 22 giugno, il fatto è questo: gli Orlandi (e i Meneguzzi) hanno avuto la possibilità di ingaggiare i Servizi segreti per una faccenda privata. Straordinario. Pietro Orlandi racconterà poi che chiesero alla sua famiglia se volevano gli fosse assegnato Gianfranco Gramendola, superiore di Gangi: come se il Servizio potesse mettersi al… servizio di privati cittadini. E nessuno degli Orlandi si interrogò sull’eccezionalità dell’evento. Gangi era anche collaboratore alla Camera dei Deputati grazie a un onorevole (dove lavoravano già Mario Meneguzzi coi figli Pietro e Giorgio, più Natalina Orlandi sorella di Emanuela). Del suo ingresso nella vicenda, peccato, ci sono più versioni, troppe: Monica figlia di Mario Meneguzzi avrebbe esortato il suo aiuto personalmente; Gangi sarebbe stato edotto dell’avvenuta scomparsa negli uffici stessi del SISDe (e come? Qualcuno ha proposto che il SISDe potrebbe aver ricevuto l’annuncio ANSA del 24); Gangi avrebbe appreso il fatto dai giornali. Queste sono solo le versioni di Gangi, perché – a sua morte avvenuta – i Meneguzzi hanno smentito quantomeno la prima (e più famosa): Gangi non conosceva Monica, l’avrebbe conosciuta solo nell’estate 1983 (a fattaccio sopraggiunto), e non conosceva – se non di vista – neanche Mario Meneguzzi, la scomparsa della Orlandi l’avrebbe appresa invece dalla bocca del coetaneo Pietro Meneguzzi alla Camera (comunque non amico suo). Fatto sta che Giulio Gangi entra fisicamente in casa Orlandi per il tramite di Mario Meneguzzi, come nelle interviste ricordò Ercole Orlandi. Che oggi il figlio Pietro racconti di aver chiesto al padre «Ma tu questo qui lo conosci?», e che il padre rispose «No», suona bizzarro anzichenò. Un punto nodale è questo, per tale motivo i sopravvissuti della vicenda operano per eluderlo: il trait d’union coi Servizi fu qualcuno, chi?

Perché si intromise presto l’intelligence? Innanzitutto bisognerebbe stabilire quando i superiori di Gangi si presentarono, perché anche qui c’è varietà di resoconti. Gramendola, superiore di Gangi, si fece vedere già il 25 assieme a lui (così gli Orlandi e i Meneguzzi), o il Servizio entrò in campo dopo l’appello del Papa ai «responsabili» della scomparsa di Emanuela, il giorno 3 luglio? Oppure il 6 luglio, quando i sedicenti sequestratori telefonarono per la prima volta alla Sala stampa vaticana? Oppure ancora quando l’inesistente gruppo terroristico «Turkesh» fece capolino nella storia in agosto (questa fu versione di Gramendola stesso)? Saperlo con precisione non è secondario, tuttavia possiamo dire con certezza che il SISDe introducendosi non ha aiutato, ma ha fatto deragliare le indagini. Da una parte stanno i numerosi passi falsi “a solo” di Giulio Gangi, che propose anche teorie indegne di un appartenente ai Servizi (la «tratta delle bianche», che delle sole «bianche» non è mai stata e comunque non rapiva ragazzine a caso, per giunta di media borghesia, nel centro di Roma); inoltre è stato sempre ligio ad accusare di cospirazione varie persone (Anna Orlandi, zia di Emanuela che lo avrebbe «spiato», più – una volta destituito dai Servizi – il suo stesso capo Gramendola), ma non è stato mai davvero chiaro sul suo ruolo in questa vicenda, perché fu lui il contatto nei Servizi, prima ancora di Gramendola. I Servizi, come organo nel complesso, fecero sicuramente malissimo alle indagini, e qui ci si chiede come reagirono gli Orlandi e i Meneguzzi visto che i Servizi erano lì per trovare Emanuela, non per seguire i propri interessi. Facile capire che non stessero aiutando, perché i Servizi: 1) sapevano che la storia del rapimento riparatore non era verosimile, ma alle prime richieste strambe dei telefonisti (graziare Ağca) non obiettarono; 2) sapevano anche che l’eventuale «pista bulgara» (che tanto piacque al giudice Martella, ancora oggi la propone) era una balla, visto che l’avevano inventata loro stessi nel 1981. Sapevano anche che il gruppo anticristiano Turkesh non esiste, eppure in un loro comunicato da far spedire ai magistrati s’inventano che Ağca sarebbe arrivato in Italia con un altro turco appartenente al «noto Turkes». Già, la «nota fregnaccia».

Gli interessi dell’intelligence: quali? Io proporrei che le antenne gli si fossero drizzate al sentire «cittadina vaticana» perché da tempo cercavano un modo per deviare le indagini sull’attentato al Papa del 1981, per il quale è possibile (probabile, per me) che avessero responsabilità. Ağca non era un sicario, un sicario è pagato per il compito svolto, aveva più del kamikaze visto che il gesto era plateale e l’esito farsi uccidere o incarcerare. Ağca però non era un ignoto che rimuginò il piano nella sua cameretta: aveva già ucciso un giornalista di sinistra in Turchia, aveva legami coi Lupi grigi e con gli idealisti turchi, aveva annunciato di voler uccidere il Papa, e nessuno lo ha mai seguito? Improbabile. Qualcuno in Italia – perché coronasse il suo sogno – lo ha fatto arrivare, lo ha fatto alloggiare un anno in sontuosi alberghi, l’ultimo a due passi dal Vaticano, qualcuno lo scarrozzò, qualcuno gli fece anche avere l’accesso alla cerimonia riservatissima presenziata dal Papa pochi giorni prima dell’attentato (sembra Ağca il tizio di una foto che è stata in mano agli inquirenti): la messa del 10 maggio alla chiesa di San Tommaso d’Aquino. Ercole Orlandi – proprio lui – ricordò di aver mandato alcuni di quei biglietti di partecipazione all’hotel Isa (proprio dove alloggiava Ağca), questo ci dice il giudice Rosario Priore, ma ovviamente ha detto di non sapere a chi fossero destinati. I Servizi hanno cercato di scaricare le responsabilità dell’attentato sul Vaticano stesso e questo si palesa ancora nelle dichiarazioni di Priore: i Servizi avrebbero visto, nel registro dell’albergo Aosta di Milano (dove Ağca era stato), il nome di un prelato «sbianchettato». Possibile che il SISDe abbia anche istigato i famosi telefonisti: se il Vaticano avesse girato un video di Emanuela torturata da loro (questa la credenza attuale) non lo avrebbe reso noto, men che meno per depistare. «Torture» abbastanza eccepibili, ma anche qui il SISDe s’impegnò a darne un’interpretazione che non stava né in cielo né in terra.

L’avvocato Gennaro Egidio è un’altra figura sibillina. Impegnato a unire sciaguratamente il caso della Orlandi a quello di Mirella Gregori (come avevano fatto i telefonisti, sulla scorta di un articolo su Panorama dei primi di agosto) nonostante il parere contrario dei Carabinieri, in un servizio del TG1 del 5 settembre 1983 dà una descrizione dell’«Ombra» che anticipa (a suggerirci collaborazioni sotterranee) quella sconclusionata del SISDe di qualche mese dopo: in entrambe «l’Ombra», il Fantomas del crimine dietro ai rapimenti, sarebbe qualcuno con competenze ecclesiastiche: inizia qui il depistaggio che scarica sul Vaticano le responsabilità per la scomparsa di Emanuela Orlandi.

Troppo marciume. Prima di inseguire le farfalle del complotto vaticano, si sarebbe dovuto indagare per individuare quelli che, tra tutti questi personaggi, mentivano spudoratamente. Anche se manco allora potevano mettersi sotto torchio i Servizi segreti, eppure – per il loro comportamento, sempre sottovalutato – si trovano ragionevolmente in capo alla lista dei sospetti.

Il caso Orlandi è eccezionale anche per i manifesti di scomparsa, stampati a migliaia e affissi abusivamente un po’ dappertutto: non ebbero anche la funzione, grazie al loro numero stampigliato, di intercettare telefonicamente ogni possibile testimone direttamente da casa, invece che scomodarlo nel contattare le autorità? Comunque quei manifesti fecero affezionare la gente a quel volto e a quella ragazza, quella stessa gente vorrebbe poter mettere oggi la parola fine a quel cold case e liberarsi degli inganni di cui essa stessa è stata vittima.

Emanuela morì in una lite sopra le righe, magari con una donna (si perdonano più facilmente)? In un omicidio involontario con persone del mondo dello spettacolo, o legate alla Camera dei deputati (membri o figli di membri), che non volevano invischiarsi in una storia simile, per la carriera presente o futura? Forse è finita vittima di un incidente insieme a una persona che non avrebbe dovuto trovarsi lì con lei? Noi attendiamo la risposta.

In due settimane d’immersione nel caso mi accorsi che le incongruenze dei suoi protagonisti erano davvero troppe, mai verificatesi in tale quantità negli analoghi casi di scomparsa. Poi conobbi gli articoli dell’ottimo Pino Nicotri, che propone due piste principali (delitto sessuale parental-amicale; uomo Rai) secche e drastiche, al contempo sufficientemente inclusive per comprenderne variazioni. Senza Nicotri e la sua ricerca dei protagonisti persona per persona, la maggior parte delle (contro)informazioni non sarebbe oggi disponibile. Infine, il gruppo “di lavoro” formatosi su Facebook attorno ai libri di Nicotri è fonte ineguagliabile non solo di spunti, ma di piste complete. Qualche altra osservazione è solo mia, magari le più “complottiste”: ma il rasoio di Ockham, quando ci sono di mezzo i Servizi, impone troppo spesso le tesi più diffidenti.