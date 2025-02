L’arroganza che Giorgia Meloni sta mostrando in questi due anni di governo sono la prova che, davanti ai limiti e alle lacune che questo governo sta mostrando e ai problemi che lo travolgono, la premier non vuole governare, ma solo comandare, attaccando, epurando, minacciando fuoco e fiamme contro i nemici.

Il fallimento di questo esecutivo è provato dai dati: produzione industriale in calo; riforme ferme al palo, problemi giudiziari in aumento (inchieste su Meloni, Norbio, Piantedosi, Mantovani, Santanché, Delmastro, Sangiuliano); disastro nella gestione dei migranti da mandare in Albania; aumento della povertà; stagnazione del Pil, sistema sanitario in difficoltà; Legge Fornero mai abolita; Opzione Donna mai iniziata; aumento dei suicidi nelle carceri affollate. Solo per citare i problemi che più di altri hanno intaccato la figura della premier che prometteva di “riscrivere la storia” per poi scoprire che l’unica cosa che ha riscritto è la vita di amici e parenti.

“Non sono ricattabile” urlava Meloni. Già, ma da chi? Da nemici che vede solo nella sua testa e che fanno semplicemente il loro lavoro. La magistratura, nel caso Asmari, ha fatto quello che molti cittadini avrebbero fatto: denunciare una che libera e accompagna con un aereo di Stato, un ufficiale sanguinario in Libia. I giornalisti fanno quello che devono fare i giornalisti: i cani da guardia del potere. Pubblicando le inefficienze di un governo che per zittire tutto li butta fuori da stampa e televisione.

Il disegno sempre più evidente di voler assoggettare la magistratura, sull’onda della P2 e del pensiero berlusconiano, al potere politico rischia di portare a una deriva autoritaria uno Stato libero e democratico. L’aver vinto le elezioni non è il passaporto per comandare senza ascoltare le opposizioni, ignorare le conferenze stampa, denigrare singole persone influenti sul piano sociale o autorevoli organizzazioni che osano esprimere opinioni non necessariamente allineate con il governo Meloni.

In mancanza di successi, a questo governo non resta che usare il pugno duro, tendendo a comandare piuttosto che a governare. Il che rischia di portarci verso strade che gli italiani hanno già provato sulla loro pelle in un passato che hanno sperato non tornasse più. E invece ecco l’Italia rifare i conti con una premier che tenta di risalire le scale del potere nelle mani di una sola persona. E poco importa che per raggiungere questo risultato fa finta che i problemi in Italia non esistono.