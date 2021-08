Domenica 8 agosto 2021 al Domina Theatre di Domina Zagarella Sicily - Santa Flavia (Palermo) dalle 22 Fabiola Sciabbarasi presenta il suo libro "Resta l'amore intorno, la mia vita con Pino Daniele". scritto con Mepi Danna, racconta Pino, il marito, il padre, il figlio Pino Daniele. E racconta l'artista come mai è stato raccontato prima. Lo racconta attraverso lo sguardo intenso e potente di Fabiola Sciabbarasi, sua moglie, mamma di tre dei suoi cinque figli. La serata è condotta da Giovanni Ciacci.

E non è l'unico evento importante con la presenza di celebri personaggi tv al Domina Zagarella Sicily come Justine Mattera o Cecilia Caprotti (nella foto in particolare si vedono da sinistra a destra Cecilia Caprotti, Justine Mattera, Manuel Dallori (corporate entertainment director di Domina) e Giovanni Ciacci.

Infatti, giovedì 5 agosto 2021 sul palco di Domina va la cantante Bianca Atzei, non per cantare ma per raccontarsi, mentre sabato 7 agosto 2021 è la volta della showgirl Matilde Brandi. Il 6 e il 10 agosto invece torna sul palco Giovanni Ciacci da protagonista per presentare prima "Favole Arcobaleno" e poi "La Contessa", due suoi libri decisamente divertenti che hanno però anche un messaggio importante.

Già in programma dal 10 al 13 settembre 2021 un torno internazionale di Beach Soccer di livello assoluto. Tra le formazioni presenti, quelle di Italia, Perù, Brasile ed un'altra formazione in via di definizione. Tutti i dettagli sono disponibili qui: https://www.italiabeachsoccer.com/.

Possono partecipare agli eventi, oltre agli ospiti del resort, anche coloro che cenano presso uno dei ristoranti di Domina Zagarella Sicily (prezzo medio 25 - 35 euro a persona, info e prenotazioni: 091 909249).

Riassumendo, non è un'estate come tutte le altre, ma divertirsi e rilassarsi di fronte al mare, per gli ospiti di Domina Zagarella Sicily, struttura deluxe situata a Santa Flavia (PA), è facile. Insieme ad un paesaggio che emoziona e ad una struttura d'eccellenza (...), Domina Zagarella Sicily propone ogni sera o quasi propone eventi, presentazioni, divertimento... oltre che dinner show d'eccellenza. C'è una bella notizia anche per chi non soggiorna all'interno della struttura e abita o è in vacanza in una zona bellissima, ricca di cultura e non solo di splendide spiagge: gli spettacoli ed i dinner show di Domina Zagarella Sicily sono aperti a tutti, non solo agli ospiti del resort.



Domina Zagarella Sicily

Via Nazionale, 77

90017 Santa Flavia PA

tel. 091909249

https://www.dominasicily.com/