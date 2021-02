Dura lezione quella impartita dall'Inter al Milan nel derby della madonnina che si è disputato questa domenica pomeriggio. Il 3-0 inferto ai rossoneri, porta i nerazzurri a +4 sui "cugini" rossoneri nella classifica di Serie A, consolidandone il comando e il sorpasso avvenuto nel turno precedente.

L'Inter va in vantaggio dopo 5 minuti grazie a un colpo di testa di Lautaro Martinez su assist di Lukaku, ancora una voltaincontenibile e determinante per le geometrie di Conte. I primi 45 minuti sono tutti di marca nerazzurra. Solo nel finale di tempo il Milan riesce a farsi vedere in avanti, ma senza impensierire più di tanto Handanovic.

Nei primissimi minuti della ripresa la squadra di Pioli sembra aver capito come dover giocare e Handanovic in poco tempo sventa tre chiarissime occasioni da rete respingendo due colpi di testa di Ibrahimovic e un sinistro di Tonali da centro area.

Attaccare l'Inter, però, significa esporsi ai suoi contropiede, così, passato lo spavento al 57' i nerazzurri portano a 2 reti il proprio vantaggio con una spettacolare azione corale finalizzata ancora una volta da Lautaro Martinez.

Il Milan questa volta accusa il colpo, e poco dopo capitola nuovamente su un capolavoro di Lukaku che si impossessa della palla nel cerchio di centrocampo e dopo una delle sue ormai mitiche progressioni supera Donnarumma con un bolide di sinistro sparato dal limite dell'area che si infila a fil di palo, dove il portgiere rossonero non può arrivare.

L'Inter, con questa vittoria, ottiene il successo n. 67 nella stracittadina (contro i 52 dei rossoneri) e inizia la volata scudetto, con Roma e Juventus, che adesso non possono sbagliare per non far diventare incolmabile, già adesso, il distacco dalla capolista.

Il Milan, negli ultimi tre incontri disputati tra campionato e coppa ha ottenuto solo un punto e nel prossimo turno di campionato dovrà affrontare la Roma in trasferta.

Queste le parole di Antonio Conte al termine del match:

"I complimenti vanno fatti ai nostri ragazzi, che hanno fatto una prestazione straordinaria. Una partita preparata benissimo, che loro hanno seguito alla perfezione traducendo sul campo le situazioni provate. C'è soddisfazione nel vedere la crescita del gruppo e sono contento perché i ragazzi meritano di raccogliere i frutti del lavoro che stiamo facendo"."Io mi auguro sempre che la vittoria più bella debba ancora arrivare. È stata una bellissima partita, non bisogna dimenticare che si trattava di un derby e dopo tantissimi anni era una stracittadina di altissima classifica. Questo metteva più pressione e più responsabilità. I calciatori sono stati molto bravi, stiamo dando seguito al nostro percorso di crescita e sono contento perché la partita l'abbiamo preparata bene e siamo stati bravi a sfruttare le situazioni che avevamo preparato. Abbiamo vinto contro una squadra molto forte, bisogna fare i complimenti anche al Milan. Vogliamo dedicare la vittoria ai nostri tifosi, che ci hanno accolto con un'atmosfera da brividi. Voglio aggiungere anche un pensiero per Mauro Bellugi, ci uniamo al dolore della famiglia perché è una scomparsa che fa male a tutti". "I ragazzi sanno che io temo le prossime due partite contro Genoa e Parma, perché sono molto ostiche e lì dovremo dimostrare di aver fatto il salto di qualità per rimanere in vetta fino all'ultima giornata. Il Genoa ha perso solo una partita dall'arrivo di Ballardini e il Parma ha una rosa superiore ai suoi risultati. Queste due partite ci diranno tanto su quello che potremo fare da grandi"."Prepariamo la partita in base alle caratteristiche dell'avversario. Prima facevamo sempre pressione alta adesso abbiamo migliorato questo aspetto e il lavoro sta dando i suoi frutti. Con il lavoro i ragazzi capiscono anche i momenti giusti per alternare la pressione. Abbiamo preso consapevolezza facendo bene negli scontri diretti. La partita di oggi contro un'ottima squadra come il Milan ha confermato la nostra crescita. Dobbiamo andare avanti sotto questo punto di vista. Il lavoro c'è ed è normale che i risultati aiutino a inculcare determinate situazioni".

Crediti immagine: twitter.com/DarmianOfficial/status/1363544134523498499