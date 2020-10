We Start, team di professionisti, costituito durante il periodo di lockdown si accinge ad effettuare la programmazione di nuove attività, mirate a rilanciare l’economia siciliana, duramente colpita dall’attuale pandemia da covid-19, presentando un tour di eventi, dal titolo: “Sicilia On Line”.

I professionisti di We Start, prevalentemente siciliani, impegnati in diversi progetti di informazione e formazione manageriale, nonché di sviluppo economico sul territorio siciliano, hanno dovuto rivedere le proprie strategie di sviluppo, in linea con il Dpcm del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, emanato il 24 ottobre 2020, recante nuove misure da adottare per il contrasto alla diffusione del Coronavirus.

I nuovi protocolli per le misure di sicurezza, impongono di fatto al laboratorio di idee We Start, la ricerca di soluzioni per portare avanti tutte le sue iniziative future, volte ad apportare miglioramenti in vari settori economici e che possono favorire lo sviluppo della Sicilia; in coerenza con la Mission del gruppo We Start che si propone come “Acceleratore Territoriale”.

Sarà quindi pubblicata on line l’intera serie di attività di We Start, in programmazione da ottobre, a dicembre; ovviamente suscettibile ad ulteriori variazioni, nell’eventualità dell’entrata in vigore di nuove misure anti covid.

Il primo appuntamento prefissato dal Think Tank Siciliano è previsto per la mattina del 31 ottobre, dalle 10.00 alle 13.00, per la presentazione del Progetto Life che il gruppo di giovani professionisti, insieme all’università di Palermo, il CNR e diversi comuni costieri della Città Metropolitana di Palermo, ha presentato per partecipare al bando Life dell’Unione Europea, per la riqualificazione costiera, attraverso soluzioni per la bonifica di siti inquinati nella Costa di Palermo.

Il giorno dopo, il 1 novembre, è previsto un evento on line che coinvolgendo le aziende agricole dei Monti Sicani, in particolare l’Oleificio Montone, avrà l’obbiettivo di creare un sistema di cooperazione tra aziende agricole, per la scelta di una strategia di medio lungo periodo per i controlli di qualità. L’evento, promosso e sponsorizzato dall’Istituto Zoo Profilattico, prevede inoltre, l’adozione di un marchio territoriale che raggruppi produttori e prodotti per identificarsi all’interno di un territorio circoscritto nei Monti Sicani.

Il 5 novembre sarà il momento di confronto tra temporary managers, cooperative, istituzioni regionali e banche che, sulla base di periodi di crisi attuali, cercano di focalizzare l’attenzione sull’effettiva importanza di inserire figure manageriali temporanee dentro le imprese, perché possano interpretare in modo effettivo e concreto le esigenze imprenditoriali e le richieste bancarie di dover prevedere strategie imprenditoriali per dare credito alle imprese medio piccole. All’evento parteciperà Maurizio Quarta, Amministratore Delegato di Temporary Management & Capital Advisors., società con sede a Milano che opera a livello internazionale da anni sul temporary management.

In programma per metà novembre, è previsto un evento che collocandosi nel progetto Sicilia ai 5 sensi, intende coinvolgere San Martino delle Scale, frazione del comune di Monreale, nella creazione di un percorso siciliano dei 5 sensi su arte, storia ed enogastronomia.

Verso la fine di novembre invece, si svolgerà un evento dedicato alle PMI del settore agrifood e del hospitality esperienziale, in cui We Start insieme al Co Working neu-noi di Palermo, gestirà un programma di accelerazione per le imprese partecipanti, proponendo delle soluzioni digitali, in ambito di marketing, comunicazione e internazionalizzazione delle imprese agrifood e del turismo esperienziale che hanno bisogno di innovarsi per far fronte al periodo congiunturale che ci riguarda.

Gli appuntamenti con We Start si concluderanno, infine, con due eventi, che scongiurandone lo svolgimento in presenza, nel rispetto delle norme anti covid, hanno lo scopo di promuovere due prodotti tipici della provincia di Palermo: lo sfincione di Ficarazzi e il cachi di Misilmeri, entrambi simboli identitari dei rispettivi comuni. Per entrambi i prodotti, We Start ha selezionato le località come brand city, sfruttandone l’enogastronomia e la storia culinaria come volano per creare una denominazione comunale e quindi un’opportunità di sviluppo economico.

We Start, in modo impeccabile, non rimane a guardare l’andamento storico che riguarda l’economia Italiana e quindi Siciliana, ma va sempre alla ricerca della soluzione ottimale per lo sviluppo territoriale di pmi, pubbliche amministrazioni e cittadini siciliani.

We Start (We Sicilian Talents A Real Transformation)