La Commissione Parlamentare d'Inchiesta ha iniziato a interrogare i giornalisti che si sono occupati della scomparsa di Emanuela Orlandi. Da parte nostra vanno ascoltati tutti, ma riteniamo che il giornalista che più di altri andrebbe convocato e ascoltato è Pino Nicotri, storica firma de L'Espresso, che più di altri ha indagato sulla scomparsa della cittadina vaticana, giungendo a una verità acclamata: Emanuela non fu rapita da nessuno, ma morì dopo un tentativo di stupro commesso da qualcuno di sua conoscenza.

Un caso di cronaca nera, dunque, come spesso succede in Italia e non solo. Un giallo su cui si continua a sapere poco, non solo perché si è voluto indagare in direzioni che si sono rivelate suggestive ma fuorvianti, ma perché nella vicenda Orlandi c'è stata un'incredibile serie di strumentalizzazioni politiche e mediatiche che ha attirato e continua ad attirare mitomani e mistificatori che per avere il loro quarto d'ora di notorietà si sono inventati le piste più assurde, esibendosi in dichiarazioni vaghe e rivelazioni basate sul nulla.

Dispiace constatare come Pietro Orlandi si stia prestando a questo gioco al massacro, cercando la verità dentro le mura leonine, quando sua sorella scomparve su territorio italiano e le indagini furono svolte dalla polizia italiana, non certo dalla gendarmeria vaticana. Difficile capire il motivo per cui se gli inquirenti italiani non sono giunti a una verità, quella verità dovrebbe conoscerla il Vaticano che, per una questione territoriale, non poteva indagare per le strade di Roma ma doveva affidarsi alla bontà della magistratura italiana.

Sono almeno dieci anni che Nicotri è convinto che la verità sulla scomparsa di Emanuela Orlandi vada cercata nel suo ambiente amicale e parentale. Nel 2019 fu il primo a notare la sorprendente somiglianza tra l'identikit tracciato da un poliziotto che disse di aver visto Emanuela a colloquio con un uomo all'uscita della scuola di musica e suo zio Mario Meneguzzi. Pubblicò quella foto anche in un articolo su Blitz Quotidiano, ma fu ignorato, perché erano tutti concentrati a puntare il dito contro il Vaticano che fa vendere di più e meglio.

Eppure, proprio come Nicotri, magistrati come Margherita Gerunda, fin dalle prime battute, avevano preso in considerazione lo scenario purtroppo più comune quando scompare una ragazza di 15 anni: uno stupro, con tanto di delitto e occultamento di cadavere, con fondate possibilità che l'aggressore fosse una persona ben nota alla ragazza. Una pista che fu messa da parte per mettersi a correre dietro alle farfalle sotto l'Arco di Tito, chiamando in causa il terrorismo, la Stasi, il Kgb, la banda della Magliana, lo Ior, il Banco Ambrosiano, i festini vaticani a luci rosse, i papi della doppia vita, la pista londinese.

Nicotri ha sempre fatto notare che il caso di Emanuela Orlandi è stato l'unico caso nella storia italiana in cui i presunti rapitori non fornirono mai una prova che la ragazza fosse viva e si trovasse nelle loro mani, cosa che è alla base di qualsiasi ricatto politico o finanziario che sia. I sedicenti rapitori fornirono solo generici indizi, come spariti musicali o fotocopie di tessere di iscrizione alla scuola di musica. Indizi che chiunque avrebbe potuto prelevare nel Conservatorio Tommaso Ludovico da Vittoria frequentato dalla cittadina vaticana, diventata protagonista, suo malgrado, di una telenovela a puntate che finora ha fatto la fortuna solo di stampa e televisione, mentre la signora Maria Pezzano, madre di Emanuela, si è ormai rassegnata ad assistere a questo spettacolo indecente portato avanti sulle spalle di sua figlia.

Nicotri ma anche chiunque non fosse stato bombardato con la tesi del complotto che indubbiamente fa vendere di più di uno stupro, dopo aver esaminato attentamente migliaia di atti giudiziari, documenti impolverati, archivi dei giornali; dopo aver parlato con magistrati e poliziotti e aver ascoltato tutti i testimoni che poteva ascoltare è convinto che Emanuela la sera della scomparsa entrò nella macchina di qualcuno di cui si fidava e con cui forse aveva anche una relazione segreta. Un incontro purtroppo finito tragicamente.

Per Nicotri non sarebbe stato difficile individuarlo, visto che una ragazza di quasi 16 anni non è che potesse conoscere centinaia di adulti. Sarebbe stato sufficiente indagare tra i parenti, gli amici della famiglia, i vicini di casa, i professori del liceo. Il problema è che è passato troppo tempo, che quasi ogni sospetto è morto o sta per seguirlo. Forse non sapremo mai la verità su Emanuela Orlandi, ma basta con i complottismi da salotto televisivo.