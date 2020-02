Contro il nuovo Coronavirus sono state giustamente messe in campo misure precauzionali di ogni tipo. Un "effetto collaterale" delle azioni di sensibilizzazione, però, è il dibattito sempre più acceso sui media. Un dibattito che talvolta assume toni di allarmismo sfrenato, contribuendo a creare un clima da psicosi collettiva.

Per riflettere oggettivamente, vediamo i dati relativi ai decessi da malattie infettive in Italia negli anni scorsi. Cifre spaventose, sulle quali però non si sono scatenati i mass media. Cifre che ridimensionano la questione Coronavirus, senza nulla togliere alle giuste misure di sicurezza.

Così, nell'articolo su Toscana Today il cui link è riportato a seguire, si fa notare che in base a fonti Istat del dicembre scorso, il numero di decessi in Italia per malattie infettive e parassitarie dal 2011 al 2015 è in aumento tanto che nell'ultimo anno del periodo di riferimento è arrivato a sfiorare le 16mila unità.