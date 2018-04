Assistenza all’autonomia e alla comunicazione

Un diritto per i ragazzi con disabilità…

Capita spesso di pensare che l’educazione degli alunni con disabilità nelle scuole sia solamente affidata alla figura dell’insegnante di sostegno. In realtà, la stessa Legge quadro n. 104 del 1992, all’art. 13, menziona l’intervento di altre figure specialistiche che completano l’attività di integrazione dell’alunno disabile nella scuola. Il Ministero della Pubblica Istruzione ha distinto tre livelli di assistenza: quello didattico, riservato agli insegnanti specializzati per le attività di sostegno; quello educativo, svolto dagli assistenti per l’autonomia e la comunicazione di cui all’articolo 13, comma 3 della Legge 104/1992; infine, quello materiale e igienico, affidato ai collaboratori scolastici.

L’assistente all’autonomia e alla comunicazione è una figura che negli ultimi anni gli enti locali hanno reclutato per garantire ai ragazzi con disabilità di usufruire di un servizio fondamentale che spetta loro di diritto come evidenziato dalla già citata legge 104. E come evidenziato dai ricorsi vinti dai genitori qualora il servizio non sia stato espletato

Bisogna dire che nonostante non esista una legge nazionale chiara su chi può svolgere questo compito, molti enti locali hanno affidato gli incarichi ad operatori forniti di specifiche competenze (quali psicologi, pedagogisti, educatori etc. etc.). si è trattato di una buona prassi che i genitori hanno apprezzato e che ormai da diversi anni continua mediante incarichi diretti o attraverso cooperative convenzionate a reclutare il personale.

L’assistente all’autonomia ha il delicato ruolo di mediare la comunicazione e l’autonomia dello studente disabile con le persone che interagiscono con lui nell’ambiente scolastico e svolge dei compiti che vanno oltre quella che è la tradizionale didattica.

Ma qual’è la procedura da seguire per ricevere l’assegnazione dell’assistenza di figure specializzate a scuola?

Innanzitutto, è necessaria la certificazione della ASL di competenza e nella diagnosi funzionale occorre che venga riconosciuta (o meno) la necessità di questa figura di assistenza. Ad Altofonte negli anni passati si era optato per l’assegnazione di incarichi diretti in seguito ad una graduatoria pubblicata direttamente dall’ I.C. Emanuele Armaforte, da quest’anno il servizio verrà invece gestito da cooperative accreditate che potranno essere scelte direttamente dalle famiglie avendo la possibilità di richiedere l’operatore che ha seguito il proprio figlio nel precedente anno scolastico.

È importante che i genitori abbiano chiaro che è un loro diritto avere l’assistenza specialistica e qualora non usufruiscano ancora avviino l’iter per l’assegnazione direttamente a scuola parlando con l’insegnante di sostegno o direttamente col dirigente che dovrà successivamente farne richiesta nel corso dei GLIS (il gruppo Multidisciplinare composto da scuola, ASL e altre istituzioni come il Comune).

A questo punto il GLIS, si impegna per garantire che le pratiche di assegnazione dell’assistente vadano a buon fine; il dirigente scolastico, invece, dovrà farsi portavoce presso l’Ente pubblico locale (in questo caso il comune di Altofonte) richiedendo per tempo di fornire l’assistente specializzato all’alunno nella figura professionale individuata dall’azienda sanitaria locale