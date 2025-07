È molto difficile riuscire a scrivere un thriller che sorprenda nella trama e nella narrazione come invece riesce a fare Sebastian Fitzek, che molti, non a torto considerano erede naturale di Stephen King. Un romanzo dalla trama arrembante, incalzante in certi punti anche ansiogena forse ma che certamente appassiona il lettore fino all ultima pagina.

una vera sorpresa questo giovane scrittore tedesco che in “mimica” descrive una profiler di mimica facciale che si vede coinvolta in un vero e proprio incubo, rapita da un serial killer, mentre viene accusata di aver sterminato la sua famiglia.

Fitzek (Berlino, 13 ottobre 1971), è uno scrittore tedesco autore di numerosi thriller. Il suo primo romanzo, “La terapia” ha avuto un grande successo in Germania nel 2006, arrivando a contendere a “Il Codice Da Vinci” il primo posto nelle classifiche di vendita.

Con “Mimica” non si smentisce: è una lunga notte quella che sta vivendo Hanna Herbst. Esperta di mimica facciale e per questo preziosa collaboratrice della polizia, si risveglia in una stanza di hotel, legata al letto e prigioniera di un uomo pericoloso. Hanna è ferita e confusa. In realtà non sa nemmeno chi sia lei stessa, perché una rara allergia ai farmaci anestetici le fa cadere in un’amnesia profonda per alcuni giorni dopo essere stata sedata. Con fatica ricostruisce alcuni eventi precedenti ed era meglio non sapere.

In un video vede sé stessa confessare lo sterminio della propria famiglia: il marito, la figlia di lui e il tentato omicidio del figlio in comune. Hanna è impazzita? Tutti gli orrori visti sul lavoro l’hanno portata a questo gesto estremo? E dov’è Paul? In una corsa folle, nel freddo della notte tedesca, Hanna dovrà lottare contro il dolore e la sua memoria per ricostruire la sua storia e arrivare alla verità oltre le apparenze. Riuscirà nel suo intento e se sì, accetterà le risposte che troverà? Insomma inutile svelare il finale ma il libro edito dalla casa editrice Fazi, per gli amanti del genere è davvero imperdibile.