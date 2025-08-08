Il primo ministro israeliano Netanyahu afferma su X che "Gaza sarà smilitarizzata e verrà istituita un'amministrazione civile pacifica, senza l'Autorità Nazionale Palestinese, né Hamas, né alcuna altra organizzazione terroristica".

I suoi commenti giungono dopo che il gabinetto di sicurezza israeliano ha approvato un piano per la presa militare della città di Gaza e subito dopo i commenti di ieri dello stesso Netanyahu, il quale ha affermato che Israele vuole il controllo militare completo della Striscia di Gaza.

Anche il ministro della Difesa israeliano Israel Katz è intervenuto su X, affermando che "l'esercito si sta già preparando oggi per la piena attuazione di queste decisioni" relative al piano.

I militari israeliani sono fermamente contrari ai piani di escalation di Netanyahu, e lo hanno reso chiaro sia attraverso dichiarazioni pubbliche che attraverso fughe di notizie alla stampa.

In merito alla condanna internazionale del piano, Katz ha affermato: "I paesi in tutto il mondo che condannano o minacciano di imporre sanzioni non indeboliranno la nostra determinazione".





Questa è la testimonianza di alcune persone riprese da Al Jazeera a Gaza City, in relazione all'intenzione di Israele di conquistare la città.

Dopo due anni di sfollamenti a causa dei bombardamenti israeliani "ora siamo qui a Gaza City, che sarà la nostra ultima destinazione. Gli israeliani hanno detto di voler occupare Gaza e di volerci portare a sud. A Gaza non ci sono altro che tende, e non ce ne andremo mai da qui. Non abbiamo la forza di muoverci verso sud. Resteremo qui finché non moriremo.

"Ne ho avuto abbastanza di sfollati e di fame".

"Andare a sud è inutile. Se gli israeliani vogliono assaltare le tende, va bene, che se le prendano. La mia decisione finale è restare qui e morire qui."

"Gli israeliani non troveranno nulla a Gaza tranne i nostri corpi e le nostre anime. Moriremo qui. Non andrò nel sud di Gaza".

"Non voglio andare a sud di Gaza e restare per strada con i cani e gli altri animali. Siamo esseri umani e dobbiamo vivere e restare vivi come gli israeliani e gli altri popoli del mondo."

"Ora siamo qui, e gli israeliani vogliono sfollarci di nuovo. Non andremo da nessuna parte".

"Giuro su Dio che ho affrontato la morte almeno 100 volte, quindi per me è meglio morire qui. Non me ne andrò mai da qui. Abbiamo attraversato sofferenze, fame, torture e condizioni miserabili, e la nostra decisione finale è morire qui".



A questo nuovo ennesimo crimine dello Stato canaglia di Israele, la comunità internazionale ha risposto con parole di di idignazione... per l'appunto parole... fatti (tipo sanzioni e rottura di relazioni diplomatiche) niente!