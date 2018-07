27 luglio, Bob Sinclar al Sesto Senso di Lonato del Garda (BS)

Venerdì 27 luglio 2018 al Sesto Senso di Lonato del Garda (BS) torna Bob Sinclar, dj simbolo della scena musicale a metà tra pop e musica da ballo. Icona del clubbing mondiale, eppure ancora oggi più dj che superstar (per lui i dj sono una cosa, le rockstar un'altra), Chris Le Friant (questo il suo vero nome) torna a far scatenare il club sul Garda in un party organizzato in collaborazione con Circus beatclub - Brescia.

Bob Sinclar ha lo straordinario potere di smuovere le masse e di far ballare persone di ogni età. «L'Italia è come una droga per me - ammette Chris le Friant, il suo vero nome - ogni volta che torno è un'iniezione di felicità». Il legame con il bel paese ha contraddistinto molte tappe della sua carriera: dal palco di Sanremo, a celebri spot fino alla sua versione di "A far l'amore" inclusa nella colonna sonora de "La Grande Bellezza". La sua versione di "Far L'Amore", mitico successo di Raffaella Carrà, è uno dei brani più importanti del film, premiato con L'Oscar. Bob Sinclar è un'icona, ma la sua musica conta ancora più della sua immagine: ha inciso 8 album e scalato le classifiche con decine di singoli di successo.

