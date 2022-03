Qi Clubbing - Erbusco (BS), un marzo da ballare: 4/3 Fuego x Drip, 5/3 "Ladies Night Women's Day" con ingresso omaggio donna… E il 19/3 Djs From Mars.

Al Qi Clubbing di Erbusco (BS), hot spot per chi in Franciacorta vuol vivere serate d'eccellenza che iniziano all'ora di cena e finiscono solo a notte fonda, prende vita un altro weekend tutto da vivere.



Venerdì 4 marzo '22 ecco Fuego x Drip, appuntamento dedicato al sound hip hop, reggaeton, UK & USA Drill. In console tanti scatenati artisti: O' Neal, Maloney, Diecieuro. Alla voce Big Tizz. Inoltre ,come sempre la musica al Qi non è tutto: prima di ballare, mentre ci ci gode la cena, va in scena uno show d'eccellenza.



Sabato 5 marzo '22 invece su palco di Qi Clubbing ad Erbusco (BS) ecco un appuntamento dedicato alle ragazze d'ogni età. Anticipando la festa della donna prevista per l'8 marzo, Qi Clubbing propone La sua "Ladies Night Women's Day", un party con ingresso omaggio donna. In console un team di professionisti formato da Alessandro Lopez al mixer con la sua musica e Vince al microfono. E' un evento tutto da vivere, perché no, già dalla cena. In particolare, il menu di questo appuntamento prevede due proposte, con piatti di mare e di terra, dall'antipasto al dolce. Per chi preferisce la carne, si parte con culatello, mostarda a cubetti e dressing al balsamico chiudendo con un filetto di maialino da latte in salsa di mele e senape in grandi con patate a spicchio al rosmarino. Chi invece preferisce il pesce inizia con una tartare di salmone su letto di soncino, panna acida e salsa teriyaki e prosegue con mezzi rigatoni su crema di melanzane, pomodori confit, cubettata di tonno e patate sabbiose... certi di aver fatto venire l'acquolina in bocca a tutti o quasi, rimandiamo ai menu completi dell'evento, disponibili sui social di Qi Clubbing.



Possiamo poi già anticipare un dj set di livello internazionale: il 19 marzo al Qi Clubbing arriveranno gli italiani Djs from Mars. Per la precisione sono torinesi, ma con la loro energia e le loro scatole in testa si esibiscono in tutto il mondo, hanno collaborato con miti come David Guetta e Tiesto... e presto saliranno del Tomorroland, celeberrimo festival belga.



E che succede al Qi Clubbing prima di ballare? Durante la cena ci si gode un vero musical con cantanti, ballerini, scenografie create ad hoc ed un'atmosfera che riporta indietro nel tempo, quando si combatteva con elmi, scudi e spade. L'art director Emiliano Milano propone infatti al Qi Clubbing gli show della sua Black Label Events, un collettivo di artisti capaci di stupire sempre…



Al Qi Clubbing di Erbusco (BS), in piena Franciacorta, si vive con gli amici il mix vincente che questo spazio propone. E' un modo unico per vivere da protagonisti le proprie serate, a partire da dinner show di qualità assoluta (con prenotazione obbligatoria), eventi che mettono insieme ristorazione di alta qualità, servizio sempre curato, musica live di qualità ed intrattenimento che regala emozioni (con ballerini e cantanti professionisti, costumi, luci, effetti speciali). Più tardi si può venire solo per un drink, oppure, finalmente per ballare con i propri amici.

Qi Clubbing Via Dell'industria, 83 - Erbusco (BS)Uscita A4: Rovato Dinner show dalle 21, Party da mezzanotteInfo e prenotazioni (dinner show: prenotazione obbligatoria) (+39) 340 969 1787



https://www.instagram.com/qiclubbing/

https://www.facebook.com/qiclubbingofficialpage