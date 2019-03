Al via la MotoGP 2019 con la prima giornata di libere del Gran Premio del Qatar

Inizia domenica 10 marzo, sul circuito di Losail in Qatar, la stagione 2019 della MotoGP. Nelle prove libere che si sono svolte questo venerdì il più veloce è stato ancora lui, Marc Marquez, che con la sua Honda ufficiale in FP2 ha fatto registrare il tempo di 1:53.380, nuovo record della pista.

Per la Yamaha ufficiale, la giornata era cominciata più che bene con Valentino Rossi primo nella prima sessione di libere, ma che in notturna non riesce a trovare l'assetto giusto neppure per restare nei primi 10.

In compenso, Maverick Viñales, suo compagno di team, in FP2 è riuscito a far registrare il secondo miglior tempo, seppur a 4 decimi da Marquez, un decimo più veloce dell'australiano Jack Miller (Alma Pramac Racing).

E le Ducati? Le moto ufficiali di Borgo Panigale hanno visto Danilo Petrucci far registrare il quarto miglior tempo davanti ad un grande Fabio Quartararo (Petronas Yamaha SRT), mentre Andrea Dovizioso è sesto a circa 7 decimi.

A fine giornata Jorge Lorenzo, al suo debutto con Honda del team Repsol, deve ancora trovare la giusta confidenza con la RC213V, facendo così registrare solo l'undicesimo tempo.

Sabato 9 marzo, le ultime libere inizieranno alle 13:15, con la FP4 prevista alle 17:20. Poi le prime qualifiche.

#QatarGP: Saturday Schedule



Check out the schedule for qualifying day at @losailcircuit 🇶🇦 and make sure you don't miss any of the Saturday action!#MotoGP | ⏰ https://t.co/QgKTDmNMOO pic.twitter.com/djBd2e7UWX — MotoGPâ„¢ 🇶🇦 (@MotoGP) March 8, 2019



Di seguito i migliori 10 tempi di oggi

01. Marc Márquez - (Repsol Honda Team) 1:53.380

02. Maverick Viñales - (Monster Energy Yamaha MotoGP) +0.474

03. Jack Miller - (Alma Pramac Racing) +0.528

04. Danilo Petrucci - (Mission Winnow Ducati) +0.673

05. Fabio Quartararo - (Petronas Yamaha SRT) +0.774

06. Andrea Dovizioso - (Mission Winnow Ducati) - +0.876

07. Franco Morbidelli - (Petronas Yamaha SRT) +0.895

08. Álex Rins - (Team Suzuki Ecstar) +0.940

09. Aleix Espargaró - (Aprilia Racing Team Gresini)- +0.987

10. Álex Rins - (Team Suzuki Ecstar) +1.022