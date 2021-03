Nel secondo appuntamento "Time For Music", il music show televisivo di DiTutto dedicato al mondo del Clubbing, ospita uno set curato da Modus Dj. Pugliese, residente da tempo a Milano, Modus Dj è un artista in notevole ascesa nella scena house internazionale. I suoi dischi infatti li pubblica una label di livello assoluto come Purple Music.

Il programma, prodotto dalla Wd Editore srls, andrà in onda Sabato 6 Marzo sull'emittente televisiva Mediterranea Tv alle 21:30. Lo show di Modus Dj si potrà seguire sui canali del digitale terrestre 214 e 698 per la PUGLIA e 623 per la BASILICATA, e in streaming su mediterraneatv.it e mediterraneatv698.com .

Ecco in una intervista di Lele Procida, per capire meglio chi è Modus Dj.





Ciao Modus! Per gli amici di Time for Music so che hai preparato un dj set particolarmente interessante, vuoi parlarcene? E' diventata ormai una tradizione andare a trovare i miei genitori ogni febbraio negli ultimi anni da quando mi sono trasferito a Milano in pianta stabile. Quest'anno ho voluto realizzare durante questa settimana di "ritorno a casa" un progetto ideato durante le festività natalizie insieme al mio staff ultra decennale (Cameraman, Videomaker e Grafici): un dj set sulla costa Ionica in Salento.

Sei molto giovane ma già con un bel background. Raccontaci dei tuoi inizi e del perché ti sei spostato a Milano. Credo di aver avuto l'approccio nel mondo del dj, della musica, della disco molto simile a tutti i miei colleghi, amici, collaboratori. Si parte dell'adolescenza con i primi party delle scuole, i primi dj set nelle zone turistiche in riva al mare, sino ad arrivare a vero e propri dj set in Italia e magari qualcosa anche in giro per Europa e nel mondo! Sino a 22 anni, dopo l'esperienza a Miami non riuscivo a vedere la mia vita privata e professionale al di fuori della Puglia se non per qualche dj set o One Night in giro per l'Italia. Dopo Miami tutto è cambiato, il sentirmi molto "limitato " mi ha permesso di prendere la decisione di mollare la Puglia e scegliere Milano, sino ad allora vista come la città d'Italia per eccellenza (musica, public relation ,moda, luxury.

I tuoi dj set pettinati per gli aperitivi più chic sono ormai un must. Parlaci delle prestigiose location e della musica che proponi in questi appuntamenti... Vivendo a Milano è inutile negare che le opportunità se le cerchi e ci stai dietro arrivano. Vivendo la città a 360 gradi le opportunità di vendere il tuo prodotto (in questo caso se stessi) ci sono state sin da subito perciò mi ritengo molto fortunato ma anche caparbio e magari un pelino valido. Ricordo il giorno che sono entrato in amicizia con Alex Lionello, un vero PR degli anni d'oro del mondo della Notte, quella vera, grazie ad Alex si sono aperte le porte del Principe di Savoia, un hotel Luxury a 5 stelle che ospita la Moda, gli eventi dei brand più prestigiosi, i party dei calciatori, e tutto quello che ai nostri occhi pare bello, figo, cool. Ma non solo, il Just Cavalli, noto club dello stilista, l'Armani del grande Giorgio. Devo ringraziare anche il mio gusto musicale proposto in città e nei vari party hot per essermi affermato e riconosciuto come promotore di questo genere: la Purple Music.

Le tue produzioni per Purple Music ti hanno portato ad una dimensione internazionale. Raccontaci come ti sei avvicinato a questa prestigiosa etichetta musicale La Purple Music è entrata nella mia vita professionale nel lontano 2004, ma fa parte di me dal 2019. Ho scoperto la Purple grazie ad una compilation acquistata per curiosità. Le linee vocali melodiche, il tipo di Groove mi hanno subito stregato, tanto da crearmi la dipendenza per questa famiglia (Purple Music) e anno dopo anno mi sono spinto a proporre alcuni progetti musicali a Jamie Lewis fondatore della Purple e nell' estate 2019 è finalmente arrivato il primo contratto. Con COME ON AND GO WITH ME e la Voce della mitica Andrea Love Il sogno è diventato realtà. Vivere a Milano è sicuramente molto stimolante dal punto di vista lavorativo, ma ha comportato un totale cambiamento dello stile di vita e delle tue abitudini.

Parlaci di una giornata-tipo di Modus nella metropoli lombarda. Sicuramente nella mie giornate non possono mancare le public relation, lo sport e la Musica, non sono seduto intere giornate in studio, anche perché con l'esperienza si matura per realizzare, sempre con il mio staff, progetti che hanno un idea di base, un fine vincente. Devo dire che ci sono i periodi che siamo seduti davanti ai monitor per lavorare ma da un lato fortunatamente non è sempre così perché sono molto affezionato alle public relation con il mondo esterno. Come sempre concludiamo col saluto di Modus agli amici di Ditutto Gli amici di DITUTTO li conosco da qualche anno, sempre sul pezzo, professionali e presenti con la loro comunicazione nei miei progetti… Un Saluto Speciale a Lele Procida un vero highlander del nostro mondo.