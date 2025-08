Napoli-Casertana 1-1

Dopo la sconfitta contro il Brest, gli azzurri pareggiano nel test mattutino a Castel di Sangro contro la Casertana (iscritta alla Serie C). Conte cambia interamente l’undici iniziale dove tornano Meret, Anguissa e Lukaku che sfiora il gol in avvio come Hasa e D’Angelo. La sblocca di testa Vano, rimedia Politano prima dell’intervallo. Cambi e altre chance nella ripresa per il Napoli, ma Saco e ancora Lukaku come McTominay non firmano la rimonta. Prossimo impegno sabato col Girona



Mercoledì 6 agosto, amichevole Monza-Atalanta

Nuovo test amichevole di prestigio per il Monza. Mercoledì 6 agosto alle 17:00 i biancorossi guidati da Paolo Bianco affronteranno l’Atalanta al Centro Sportivo Bortolotti. La gara si disputerà a porte chiuse per motivi di carattere logistico/organizzativo.



Caso Lookman, parla Percassi: “La promessa era valida solo per l’estero”

Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, è intervenuto durante la presentazione di Marco Sportiello per analizzare la vicenda Lookman: “È una buona occasione per chiarire cosa è successo. L’anno scorso a fronte di un’offerta da 20 milioni del PSG il giocatore ci aveva chiesto di essere ceduto, l’Atalanta essendo una società credibile si era ripromessa di poter cedere il giocatore in questa sessione di mercato basandosi su due presupposti che lui stesso ci aveva chiesto: raggiungere in primis un super top club europeo e che in Italia lui non si sarebbe mai visto con una maglia diversa dall’Atalanta, sia per quello che ha fatto lui, sia per quanto ricevuto da parte della società Oggi la situazione che voi conoscete è ben diversa – ha aggiunto -, in ogni caso la società è sempre attenta a valutare i tempi e i valori dei propri giocatori, ma come sempre è la società Atalanta a decidere”.



Niente Milan per Patrick Schick: ha rinnovato col Bayer fino al 2030

Non sarà di nuovo in Serie A il futuro di Patrik Shick, ex attaccante di Sampdoria e Roma finito nel mirino del Milan. Con una nota apparsa sul suo sito ufficiale, il Bayer Leverkusen ha reso noto il rinnovo del contratto del centravanti ceco fino al 30 giugno 2030: “Il Bayer 04 Leverkusen ha prolungato anticipatamente il contratto del nazionale ceco Patrik Schick. L’attaccante centrale ha firmato un contratto con gli attuali vicecampioni della Bundesliga valido fino al 30 giugno 2030. Il precedente accordo tra la squadra, partecipante alla Champions League, e il capocannoniere del Leverkusen degli ultimi anni era valido fino all’estate 2027”.

Così il direttore sportivo delle aspirine Simon Rolfes ha commentato questa firma: “Con l’impegno di Patrik Schick, non solo abbiamo convinto uno dei centravanti più precisi d’Europa della nostra idea. Con questo prolungamento del contratto, ci assicuriamo anche un giocatore di punta per la nostra squadra, con cui punteremo ai massimi obiettivi nei prossimi anni. Mentre iniziamo il prossimo ciclo al Bayer – ha proseguito il dirigente – vediamo Patrik come una forza trainante per lo sviluppo. Combina un calcio di alto livello e un’eccezionale percentuale di gol con una vasta esperienza internazionale e contribuirà a dare alla squadra la stabilità e la struttura necessarie”.



Lookman forza la mano, ma l’Atalanta non si scompone: l’Inter studia la prossima mossa

L’Inter aspettava un segnale chiaro da Ademola Lookman, e il segnale è arrivato. L’attaccante nigeriano dell’Atalanta ha deciso di esporsi pubblicamente, chiedendo la cessione e ribadendo la volontà di rispettare la promessa fatta la scorsa estate: tentare il salto verso una big. Una presa di posizione netta, che rappresenta il primo passo concreto nella trattativa con i nerazzurri di Milano, pronti ad accoglierlo per rinforzare il reparto offensivo.

Nonostante la mossa del giocatore, la posizione dell’Atalanta non sembra però essersi ammorbidita. Antonio Percassi, presidente del club bergamasco, era già pienamente consapevole delle intenzioni di Lookman e della volontà di confrontarsi con un club di prima fascia, ma non ha alcuna intenzione di fare retromarcia. La linea è chiara: chi vuole il talento nigeriano dovrà presentarsi con un’offerta all’altezza.

Secondo quanto filtra da ambienti vicini alla società, la cifra attorno a cui ruota la trattativa è quella, ormai celebre, dei 50 milioni di euro. Un numero che l’Atalanta non ha ancora comunicato ufficialmente all’Inter, ma che resta il riferimento implicito per sbloccare l’operazione. Dall’altra parte, il club di Viale della Liberazione resta cauto: la prima proposta non ha scaldato i bergamaschi ed è stata rispedita al mittente e ora in casa nerazzurra si valuta se ritoccare l’offerta o cambiare definitivamente obiettivo.

Il prossimo passaggio chiave è atteso entro 48-72 ore. In questo arco di tempo, l’Inter dovrà decidere se avvicinarsi ulteriormente alle richieste dell’Atalanta o virare su altri obiettivi di mercato. Intanto Lookman resta in attesa: il messaggio lanciato al club è chiaro, la sua volontà di cambiare maglia non è mai stata così esplicita. Ora tocca all’Inter compiere l’affondo decisivo, mentre la Dea osserva, forte della propria posizione contrattuale e della consapevolezza di avere tra le mani uno dei giocatori più richiesti del momento.