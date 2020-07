Riceviamo e pubblichiamo.

ANLI - Associazione Nazionale Liberi Insegnanti ritiene le nascenti Graduatorie Provinciali gravemente lesive dei diritti dei docenti precari, sia per quanto concerne la disciplina delle supplenze (che peraltro dà precedenza ai docenti di ruolo) totalmente confusa sia per la valutazione dei titoli che danneggia i tanti docenti che hanno, con enorme sacrificio di tempo e danaro, conseguito ulteriori titoli.

A questo punto possiamo dire senza ombra di dubbio che erano molto meglio le vecchie graduatorie di Istituto.

Le Graduatorie provinciali rappresentano un vero e proprio schiaffo ai docenti precari.

Ci chiediamo: ma cosa vanno a fare i sindacati agli incontri con la Azzolina? A scaldare la sedia?

I sindacati tutti solo una cosa dovranno ora fare: chiedere le dimissioni della Ministra e non accettare più di far incontri con la stessa (non riconoscere più la Azzolina come "autorità") e chiedere ogni volta un incontro diretto con Conte.

In caso contrario, riterremo anche i sindacati corresponsabili di questi danni, senza precedenti, ad danni dei docenti precari. Mai tanto cattiveria era stata vomitata da parte del Ministero verso i precari scuola.

La Presidente ANLI - dott.ssa Alessandra Gammino