Robert Blues apre la settimana della movida sanremese con un dj set al Victory Morgana Bay

A febbraio 2018 Robert Blues, dj producer in crescita costante, è protagonista di due eventi davvero importanti. Martedì 6 febbraio è infatti in console ad uno dei party più hot dell'intera stagione mondana per addetti ai lavori, vip e presenzialisti... Partecipa come special guest infatti all'Opening Party del Festival di Sanremo organizzato come sempre da New Gig Promotion. La location è il Victory Morgana Bay. Come ogni anno, oltre a cantanti in libera uscita dopo la prima serata del festival, i personaggi televisivi e non presenti sono tanti, tantissimi, troppi per poterli citare tutti.

Sabato 10 febbraio invece si sposta in Valtellina, per far scatenare Bormio Fest. Giunto al suo quarto appuntamento, Bormio Fest è uno degli eventi più amati da chi ha voglia di ballare e saltare in Valtellina. Già da due anni l'evento si tiene durante le feste di Carnevale e vede sul palco, oltre a Blues, ospiti di grande livello.

E a marzo? Dal 20 al 26 Robert vola come ogni a Miami per la Winter Music Conference, mentre il 29 e 30 di marzo è protagonista come dj guest dall'altra parte del mondo, a Pechino. Maggiori dettagli sulle performance saranno disponibili nei prossimi giorni.

Robert Blues è un dj affermato ormai a livello internazionale. Fa ballare spesso top club come il Privilege di Ibiza, il Pampa di St. Moritz ed il Tipic di Formentera. E non solo. Si è esibito a Miami durante la Music Week, ad Amsterdam durante l'ADE ed ha diviso il mixer con Dj Antoine e le NERVO allo Snowland Festival, a Livigno. Ha fatto ballare il Cafè del Mar di Barcellona e pure Cruise Break, una crociera tutta da ballare. Come se non bastasse, insieme al suo amico Plastik Funk ha fatto scatenare diversi festival.

In Italia Robert Blues fa spesso muovere a tempo il Fellini di Pogliano (MI), dove ha diviso il mixer con Gianluca Vacchi nella prima serata come dj del celeberrimo influencer. Inoltre, spesso si esibisce al Victory Morgana Bay o al Bay Club di Sanremo. Tra gli altri, ha fatto scatenare il pubblico con star come Osmani Garcia e Jay Santos e pure con il top dj francese Michael Calfan, con cui ha fatto ballare un Capodanno di Rainbow Magicland.

Nato in Germania nel 1974, Robert Blues vive da tempo in Italia ed è anche art director, ruolo ha firmato tanti successi di diversi club del centro Italia. Come produttore ha già sfornato diversi successi. La sua "Miami Dreaming" ha totalizzato centinaia di migliaia di visualizzazioni su YouTube, mentre il suo mix di Jean Marie ft. Marta Sanchez e Flo.Rida - Basketball, uscito nel dicembre 2017, in poche ore ha totalizzato qualcosa come 335.000 ascolti.