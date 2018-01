Torna Fidelio Milano @ The Club, ogni martedì notte

Al The Club di Milano ogni martedì dal 16 gennaio torna Fidelio, uno dei party più storici d'Italia, anzi d'Europa, visto che la festa ha compiuto 18 anni, un paio di ere geologiche per la nightlife.

La Fidelio Family sa sempre come far scatenare la colorata nightlife milanese. Come sempre, suonano la loro personale selezione di tutto ciò che fa ballare Ale Bucci, Stefano Pain e Semi Trabelsi, alla voce invece si alternano Johanna Martes Vidal & Pietro Civera.

Il pubblico del Fidelio mette insieme nottambuli incalliti, addetti ai lavori, studenti in libera uscita e chi nel weekend va a letto presto, ma durante la settimana rinuncia a dormire pur di godersi l'atmosfera hot di questo party.

Sul palco invece dà spettacolo il collettivo EWS, formato da performer che sanno dare emozione.

Il party il 16 gennaio è in collaborazione con Muchacha ed il sound mescola house & reggaeton... LA HISTORIA CONTINÚA!

Fidelio Milano @ The Club, ogni martedì notte

C.so Garibaldi 97, 20121 Milano

info: 393 3334557

www.fideliomilano.com