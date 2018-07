I profughi morti in mare sono vittime dei trafficanti di esseri umani

Il naufragio avvenuto davanti alle coste libiche, e in cui una madre e il suo bambino hanno perso la vita, non deve essere strumentalizzato per attaccare ancora una volta il governo italiano. Nessuno può mettere in dubbio il grado di civiltà del nostro Paese, che in termini di immigrazione ha dimostrato di essere superiore a quello degli altri.

Qualche buonista di Sinistra ha accusato il governo di Roma di essere "responsabile politico" della morte di quella donna e del suo bambino. Ma i profughi che muoiono in mare non sono vittime delle politiche di Salvini: sono vittime dei trafficanti di uomini che hanno trasformato questi disperati in merce umana da mandare allo sbaraglio.

Le navi Ong non sono esenti da colpe. Se un migrante non sapesse che a pochi chilometri dalle coste libiche c'è un bella e grossa imbarcazione che li sta aspettando per prelevarli e portali in Italia, non sarebbero spinti a partire con tanta solerzia. Cosa che rende le Ong complici della mattanza che sta avvenendo nel Mediterraneo.

L'Italia in tutto questo non c'entra nulla. Anzi, fino a ieri ha fatto tanto per salvare i profughi e limitare i danni di questo esodo dissennato. Ma più il nostro Paese interveniva e più i trafficanti ci spedivano i profughi, innescando una spirale che ha causato numerosi morti perché mai l'Italia potrà arrivare ovunque ci sia bisogno.

L'Italia non si sta opponendo ai salvataggi in mare. Fino a prova contraria, è stato l'unico Paese europeo a farsi carico dei migranti. L'accusa della Open Arms-che tra l'altro era già stata sequestrata per immigrazione clandestina-contro l'Italia, colpevole, a suo dire, di aver addestrato dei libici assassini è finalizzata a delegittimare la politica di Salvini.

Il nostro Paese aveva solo chiesto all'Europa di condividere il peso dei salvati, cosa che le cancellerie europee per anni si sono ben guardate dal fare. Ora il governo italiano ha chiuso i porti. E lo ha fatto anche come deterrente contro i trafficanti di anime. Lo ha fatto per impedire che altri profughi incoscienti possano morire sfidando le insidie del mare.