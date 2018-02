Come volevasi dimostrare, anche a sinistra prima o poi ci arrivano. Sembra che ora finalmente si siano accorti che accogliere l'intero mondo non si può, sembra che finalmente si stiano rendendo conto che l'immigrazione selvaggia non è il paradiso terrestre proclamato sin dai tempi della signora Livia Turco come l'URSS non era il paradiso terrestre proclamato da Palmiro Togliatti. Prima o poi ci arrivano, è solo questione di tempo.

Prima di capire che i loro sogni non sono realtà hanno bisogno di molto tempo, come quei bimbi che hanno bisogno di molto più tempo di altri prima di svegliarsi del tutto.