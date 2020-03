Interessante proposta EDUsmart, iniziativa di formazione gratuita on line per gli insegnanti del VCO (Verbano Cusio Ossola ) e guida tecnica per i genitori sulla didattica a distanza con un sito creato da TechSoup. La formazione è stata dedicata alle piattaforme suggerite dal Ministero dell’Istruzione, G suite for Education e Office 365 for Education. La formazione, che prevedeva la possibilità per genitori ed insegnanti di dialogare con operatori per la soluzione di problemi, è stata organizzata dall’Ufficio Scolastico del VCO grazie all’interessamento e sostegno della Fondazione Comunitaria Vco. EDUsmart ha iniziato la formazione on line Lunedì 16 Marzo concludendola il 17 Marzo 2020, con due webinar rivolti a insegnanti delle scuole statali e paritarie del Vco e a genitori. Il sito è on line, per iscriversi edusmart.it/vco. Durante i webinar sono state effettuate dimostrazioni pratiche degli strumenti e delle funzionalità e suggerimenti utili di utilizzo. Dopo i webinar i partecipanti saranno in grado di creare lezioni online, assegnare compiti ed interagire con i loro studenti da remoto. Per gli insegnanti un prezioso supporto online, quello offerto da EDUSmart per accompagnare nell’implementazione degli strumenti digitali e rispondere alle domande e supportarli nell’uso pratico di nuovi strumenti. Per rispondere all'emergenza attuale i Webinar formativi pratici EDU smart sono un prezioso percorso di formazione online.

In collaborazione con

Ufficio scolastico del VCO

Ambito Territoriale del VCO - Ufficio IX