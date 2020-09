Mancano solo due mesi alle elezioni negli Stati Uniti - ha scritto giovedì sul proprio account Facebook il fondatore e Ceo di Mark Zuckerberg - e con il Covid-19 che colpisce le comunità di tutto il Paese, sono preoccupato per le sfide che le persone potrebbero affrontare durante il voto.

Sono anche preoccupato che con la nazione così divisa e con i risultati elettorali che potrebbero impiegare giorni se non settimane, per essere scrutinati, negli Stati Uniti potrebbe esserci il rischio di un aumento dei disordini in tutto il Paese.

Queste elezioni non saranno come le altre. Tutti abbiamo la responsabilità di proteggere la nostra democrazia. Questo significa aiutare le persone a registrarsi ed andare a votare e prendere provvedimenti per ridurre le possibilità di violenza e disordini.

Facebook sta già organizzando la più grande campagna di informazione sul voto nella storia americana, con l'obiettivo di aiutare 4 milioni di persone a registrarsi e poi votare. In soli tre giorni abbiamo già veicolato quasi 24 milioni di click sui siti web di registrazione degli elettori. Priscilla ed io abbiamo anche donato personalmente 300 milioni di dollari alle organizzazioni non di parte che sostengono Stati e Contee locali per rafforzare le nostre infrastrutture di voto.

Oggi annunciamo ulteriori modifiche su Facebook per incoraggiare il voto, connettere le persone con informazioni autorevoli e combattere la disinformazione. Questi cambiamenti rispecchiano ciò che abbiamo imparato dalle elezioni americane negli ultimi quattro anni e le conversazioni che abbiamo avuto con gli esperti per i diritti di voto e i nostri revisori per i diritti civili:

Metteremo informazioni autorevoli in cima a Facebook e Instagram quasi tutti i giorni fino alle elezioni. Questo includerà video tutorial su come votare via mail e informazioni su scadenze per iscriversi e votare in uno Stato.

Bloccheremo la pubblicazione di nuove pubblicità politiche durante l'ultima settimana della campagna. È importante che le campagne politiche riescano a veicolare il proprio messaggio, e in genere credo che il miglior antidoto ad un cattivo discorso siano più discorsi, ma negli ultimi giorni di elezioni potrebbe non esserci abbastanza tempo per contestare nuove affermazioni. Quindi, nella settimana prima delle elezioni, non accetteremo nuove pubblicità politiche o a sfondo politico.

Rimuovere la disinformazione sul voto. Ci siamo già impegnati a collaborare con le autorità elettorali statali per identificare e rimuovere false affermazioni sull'andamento dei sondaggi nelle ultime 72 ore della campagna, ma visto che questa elezione comprenderà grandi quantità di votazioni anticipate, stiamo prolungando quel periodo per iniziare ora e continuare alle elezioni fino a quando non avremo un risultato chiaro. Abbiamo già consultato i funzionari elettorali dello Stato sul fatto che certe dichiarazioni di voto siano precise.



Stiamo riducendo il rischio che disinformazione e contenuti nocivi diventino virali limitando la spedizione su Messenger. Sarà possibile condiviere informazioni sulle elezioni, ma limiteremo il numero di chat a cui inviare messaggi. Metodo già implementato su WhatsApp durante periodi sensibili e abbiamo trovato un metodo efficace per impedire la diffusione della disinformazione in molti paesi.

Stiamo allargando le nostre politiche per la rimozione di falsi account.

Stiamo mettendo in atto regole contro l'utilizzo di minacce legate al Covid-19 per scoraggiare il voto. Rimuoveremo i post con affermazioni che le persone si ammaleranno di Covid-19 se parteciperanno al voto. Allegheremo un link alle informazioni autorevoli su Covid-19 ai post che potrebbero usare il virus per scoraggiare il voto, e non consentiremo questo tipo di contenuti nelle pubblicità. Date le circostanze uniche di queste elezioni, è particolarmente importante che le persone abbiano informazioni precise sui tanti modi per votare in sicurezza, e che il Covid-19 non sia abituato a spaventare le persone a non esercitare il proprio diritto di voto.

Visto che la pandemia significa che molti di noi voteranno via posta, e siccome alcuni stati potrebbero ancora contare le votazioni le schede dopo il giorno delle elezioni, molti esperti prevedono che potremmo non avere un risultato finale la sera delle elezioni. È importante prepararci a questa possibilità in anticipo e capiamo che ci potrebbe essere un periodo di intense affermazioni e contro-reclami, poiché i risultati finali sono contati.

Questo potrebbe essere un periodo molto caldo, quindi stiamo preparando le seguenti politiche per aiutare nei giorni e settimane dopo la fine delle votazioni:

Utilizzeremo il Centro Informativo sul Voro per preparare le persone alla possibilità che ci vorrà un po' per ottenere risultati ufficiali. Questa informazione aiuterà la gente a capire che non c'è nulla di illegittimo nel non avere un risultato la sera delle elezioni.

Stiamo collaborando con Reuters e la National Election Pool per fornire informazioni autorevoli sui risultati elettorali. Li mostreremo nel Centro Informativo sul Voto in modo che sia facilmente accessibile e avviseremo le persone in modo proattivo quando i risultati saranno disponibili. Importante, se qualche candidato cercherà di dichiarare vittoria prima che i risultati siano arrivati, aggiungeremo un'etichetta al loro post educando che i risultati ufficiali non sono ancora arrivati e indirizzando le persone ai risultati ufficiali.

Allegheremo un'etichetta informativa a contenuti che cercano di delegare l'esito delle elezioni o discutere della legittimità dei metodi di voto, ad esempio, sostenendo che i metodi di voto legittimi porteranno a frodi. Questa etichetta fornirà informazioni autorevoli di base sull'integrità dei metodi elettorali e di voto.

Applicheremo le nostre politiche di violenza e danni in modo più ampio ampliando la nostra definizione di persone ad alto rischio per includere i funzionari elettorali al fine di contribuire a prevenire eventuali tentativi di pressione o danneggiarli, soprattutto mentre rispettano i loro obblighi di sorvegliare il conteggio dei voti...

Abbiamo già rafforzato la nostra forza contro milizie, reti cospirazioniste e altri gruppi che potrebbero essere utilizzati per organizzare violenza o disordini civili nel periodo successivo alle elezioni. Abbiamo già rimosso migliaia di questi gruppi e rimosso ancora di più dalle nostre raccomandazioni e dai risultati di ricerca. Nelle prossime settimane continueremo ad aumentare l'applicazione contro questi gruppi.

È importante riconoscere che nei prossimi mesi ci saranno legittime preoccupazioni per il processo elettorale. Vogliamo assicurarci che le persone possano parlare se incontrano problemi ai seggi o gli sia stato impedito di votare, ma questo non si applica alla diffusione della disinformazione.

Applicheremo le politiche che ho delineato sopra e tutte le nostre politiche esistenti in materia di soppressione degli elettori e disinformazione del voto, ma per garantire che ci siano regole chiare e coerenti, non stiamo pensando di apportare ulteriori modifiche alle nostre politiche legate alle elezioni da oggi e al dichiarazione ufficiale del risultato.

Oltre a tutto questo, quattro anni fa abbiamo incontrato una nuova minaccia: coordinati gli sforzi online da parte di governi stranieri e individui per interferire nelle nostre elezioni. Questa minaccia è ancora attuale.

Proprio questa settimana abbiamo eliminato una rete di 13 account e 2 pagine che cercavano di ingannare gli americani e amplificare la divisione. Abbiamo investito molto nei nostri sistemi di sicurezza e ora abbiamo alcuni dei team e dei sistemi più sofisticati al mondo per prevenire questi attacchi. Negli ultimi due anni abbiamo rimosso più di 100 reti che si impegnano in comportamenti fraudlenti e coordinati, anche prima di appuntamenti elettorali democratici. Tuttavia, si vedono sempre più tentativi di minare la legittimità delle nostre elezioni dall'interno dei nostri confini.

Credo che la nostra democrazia sia abbastanza forte da resistere a questa sfida e consegnare un'elezione libera e giusta... anche se ci vorrà tempo per contare ogni voto. Abbiamo già votato durante le pandemie. Ce la possiamo fare. Ma ci vorrà uno sforzo concertato da tutti noi - partiti politici e candidati, autorità elettorali, media e social network, e alla fine anche da parte degli elettori - per essere all'altezza delle nostre responsabilità. Tutti abbiamo un ruolo da svolgere per assicurarci che il processo democratico funzioni, e che ogni elettore possa far sentire la propria voce dove più conta... sulla scheda elettorale.