L’ultimo arrivato è Michele Santoro. Lui vuole fondare un partito. Non si sa il nome, ma vuole entrare in politica. Non un partito qualsiasi, ne vuole uno nuovo di zecca. Il suo.

Poi c'è l'ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Intende creare uno schieramento suggestivo: Unione Popolare. Lui ne sente la necessità, gli italiani forse un po' meno. Ma siamo un Paese democratico e il pluralismo è un diritto costituzionale.

Non sarà forse questo il motivo dell'incapacità dell'Italia di avere governi stabili? Perché non è un problema di pluralismo, ma di affollamento. I galli sono così tanti che non si arriva mai a un accordo. In Italia ci sono più partiti che aziende. Almeno le seconde creano lavoro, i primi solo un'ammucchiata.

Il panorama è desolante. In Italia ci sono troppi partiti ma, soprattutto, troppi leader. Chiedete a Letta che gira ogni giorno come una trottola in cerca di alleati, riempiendo la sua agenda di incontri con esponenti politici che guidano ognuno un movimento che, dai consensi che vantano, rappresentano al massimo sé stessi. Non statisti stile Craxi o Andreotti, ma disoccupati e nullatenenti in cerca di un posto al sole.

La politica italiana è diventata un caleidoscopio di nomi e di sigle. Ci sono le balene grosse, il Partito Democratico e il Movimento Cinque Stelle a sinistra; Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia a destra. Poco ci sono tanti pesci piccoli. Alcuni sono nati da scissioni interne, altri ex novo. L'elenco è da bollettino di guerra: Impegno Civico, Italia Viva, Azione di Calenda, Liberi e Uguali, Europa Verde, Più Europa, Sinistra Italia, Potere al Popolo, Partito Socialista Italiano, Italia dei Valori, Partito della Rifondazione Comunista, Rinascimento, addirittura il Partito dei Pensionati, interessato a tutelare gli interessi di chi delle sorti dell'Italia, probabilmente, non gliene frega più nulla.

Una galassia in espansione molto simile a un'armata Brancaleone che ha perso pezzi per strada, come Alleanza Nazionale, Destra Nazionale, Unione Democratici Cristiana. Solo per citarne alcuni. La situazione generale rasenta il paradosso. In un Paese dove sempre meno persone vanno a votare, i partiti si moltiplicano a dismisura, perché ogni leader vuole un posto da ammiraglio. Basta chiedere a Luigi Di Maio che, dopo aver perso la poltrona di capo dei Cinque Stelle, ha pensato bene di mettersi in proprio.

La domanda è bassa, ma l'offerta è alta. Il risultato è che le balene grosse si dividono la fetta più grossa della torta elettorale e lasciano ai pesci piccoli le briciole, su cui avventarsi per assicurarsi un seggio in Parlamento. Perché poi, alla fine dei conti, tutto questo sbandierato pluralismo sembra che abbia un solo un fine: garantirsi un seggio, uno stipendio, dei privilegi, dei benefici e un vitalizio che assicuri un domani senza infamia e senza lode.