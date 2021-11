E' disponibile a questo link - https://youtu.be/IUWNh8QtEtk - il video di "She Told Me", il nuovo singolo di AGO, il cantante e dj toscano Agostino Presta. E' uno videoclip pensato per far risaltare l'eleganza e la profondità musicale del brano. Fin dai primi anni '80 Ago propone uno stile musicale davvero inconfondibile sospeso tra soul, funky e pop dance di qualità, sonorità amate ancora oggi in gran parte del mondo.

"She Told Me" è un duetto tra AGO e Tony Di Bart, cantante inglese che negli anni '90 raggiunse la vetta delle chart con "The Real Thing" e che ha collaborato, tra gli altri, con i celebri Incognito. La produzione esecutiva del brano è a cura Joe Vinyle, mentre la co-produzione e gli arrangiamenti sono a cura di Stefano Colombo, il produttore dell'ultimo album dei Change, che con i loro successi dei primi anni '80 sono un riferimento musicale per artisti ed appassionati di tutto il mondo ancora oggi.

Le sonorità raffinate di "She Told Me" e di tutto l'album "Opera Fourty", il nuovo album dell'artista fiorentino, si differenziano molto dalle attuali tendenze del mercato musicale. E' una scelta coraggiosa, soprattutto in un momento come questo in cui il mainstream non sembra lasciare spazio a generi nuovi o sonorità melodiche. Per usare le parole del produttore esecutivo Joe Vinyle (nella foto) che gestisce con successo a Parma il suo Joe Vinyle Store. "Il nuovo album di AGO nasce per infrangere le barriere nazionali e per svegliare il pubblico dopo il letargo forzato che abbiamo subito per effetto della pandemia, che in tutto il mondo ha assopito le nostre vibrazioni musicali. Il progetto vuole oltrepassare i confini italiani e entrare in contatto con il mondo intero stuzzicando l'interesse di operatori del settore e nel pubblico".

Registrata allo Studio Village, "She Told Me" si avvale anche di altre collaborazioni eccellenti tra cui quelle di Elio Baldi Cantù e Camillo Corona. C'è anche il mitico Ronnie Jones, come Backgroud Vocal. Questa nuova canzone fa sentire forte la maturazione musicale di Ago, un artista che non ha mai voluto abbandonare le sue radici musicali, un universo di dance music che non rinuncia mai a melodie ed arrangiamenti d'autore.

"She Told Me", come dicevamo, è tratta da "Opera Fourty", il nuovo album di AGO, che uscirà a fine novembre 2021, sia in versione digitale, sia, ovviamente, in vinile colorato in edizione numerata distribuito da Joevinyle Store e da Self Distribuzione. L'album ed il singolo vengono pubblicati da Joevinyle Records, una nuova casa discografica. "Opera Fourty", oltre alla nuovissima "She Told Me", includerà tre brani inediti, "The Night" (uscita nel 2020) e ben 4 remix dei brani più noti di Ago, canzoni che hanno reso lo stile del dj toscano celebre nel mondo creando nei primi anni '80.

https://youtu.be/IUWNh8QtEtk