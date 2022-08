C'è un fenomeno in politica che dovrebbe indignare gli italiani e che invece passa sottotraccia, come se fosse la normalità e non un modo scorretto e disonesto di fare politica: si chiama sindrome “amici-nemici”. La tendenza, cioè, ad allearsi con partiti che fino al giorno prima si insultavano come se fossero il male assoluto dell'Italia.

Nel novembre del 2021, per esempio, un certo Carlo Calenda, sul suo profilo social, bollava Matteo Renzi come autore di una politica orribile. Adesso i due correranno insieme, mano nella mano, verso le prossime elezioni. E che dire di Matteo Salvini che parlava di Silvio Berlusconi come di un “pregiudicato”? Adesso stanno abbracciati come due innamorati. Il Cavaliere e il Capitano sono saliti sullo stesso carro insieme a Giorgia Meloni, dando l'impressione (ma solo l'impressione) che la destra sia compatta, quando si è capito che i tre stanno facendo solo un matrimonio di convenienza, con il rischio che il divorzio arriverà dopo qualche mesetto di governo in cui i contrasti e i disaccordi saranno la norma e non l'eccezione.

In questi continui e repentini voltafaccia è impossibile non citare Luigi Di Maio, che mai e poi mai si sarebbe alleato con il Partito Democratico, il partito invischiato nello scandalo di Bibbiano, con bambini letteralmente strappati ai genitori e venduti come merce da supermercato. Poi ha capito che era meglio flirtare con Letta per restare al governo, almeno fino a quando Draghi non è caduto. Questo è il climax, il pathos che caratterizza i nostri politici e che dimostra l’incoerenza e l'inaffidabilità di certi avventurieri che cambiano direzione a seconda di dove soffia il vento. Si chiama Rosatellum, soave modo per dire che da soli non si vince e che bisogna rinnegare ciò che si è detto prima per stringere alleanze finte che possano garantire voti, poltrone e privilegi.

Gli italiani che continuano a scodinzolare dietro ai partiti ignorano che questo modo di fare politica non può funzionare, perché mette insieme idee, uomini, programmi e obiettivi che è già tanto se non scoppia mediamente una guerra un giorno si e l'altro pure. Una prassi in cui il fine giustifica i mezzi, mettendo da parte qualsiasi codice di condotta. Se dovessimo intuire è fare nostra questa scomoda verità, forse avremmo più occasioni di cambiare le cose. Ciascuno secondo la sua personale sensibilità e mettendo da parte lo spirito partigiano.