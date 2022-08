La foto pubblicata sul suo profilo social da Giuseppe Conte, con i leader degli opposti schieramenti seduti intorno a un tavolino a chiacchierare da buoni amici, dopo che da giorni se ne stanno dando di santa ragione, dimostra una cosa facile da capire ma forse difficile da accettare: i talk show televisivi sono una finzione, una sceneggiata, una pantomima creata ad arte per intrattenere il pubblico.

Bianca Berlinguer, conduttrice di Cartabianca, in un'intervista al Corriere della Sera, ha detto una cosa ovvia: tutto ciò che succede in televisione è una conseguenza dei contratti pubblicitari. Meno ascolti ci sono, meno pubblicità vengono trasmesse, meno soldi vengono investiti in un programma. Di conseguenza si tende a “dopare” le trasmissioni, tramutandole in spettacoli da anfiteatro romano dove a prevalere non è il dibattito civile, ma la scaramuccia.

La diversità di nomi e di idee viene creata appositamente per generare un format televisivo che punta alla spettacolarizzazione mediatica, con inimicizie politiche organizzate dietro le quinte per far salire lo share. La lite in diretta, le opinioni urlate, la caciara di chi sbraita più forte, le classiche frasi da circostanza come “Io ho fatto parlare lei ora lei fa parlare me”, generano ascolti, attirano spettatori, alimentano interesse, anche se ai fini dell'informazione non servono proprio a nulla.

Questa pratica, però, non favorisce il pluralismo, anzi lo penalizza. L'idea su cui si basano i talk show è quella di garantire uno spettacolo da opinionisti esaltati e invasati senza alcun apporto al dibattito, se non quello di un informazione scadente travestita da pluralità. Si stabilisce un filone dentro il quale gli ospiti sono tutti d'accordo e si affida a un personaggio provocatore il ruolo di contraddittorio con lo scopo di accendere il dibattito pubblico come un cerino.

Questa strategia mediatica, fatta non per stimolare il dibattito ma per creare uno scontro tra due parti che solo apparentemente sono inconciliabili, serve per generare una trasmissione “drogata” dove la conclusione si conosce già in partenza. E' un format che si regge sull’induzione allo scontro tanto sterile quanto di intrattenimento. E che si conclude a taralluccio e vino, con i protagonisti seduti intorno a un tavolo a chiacchierare come dei buoni amici, contenti di aver dato al pubblico quello che cercava: panem et circenses.